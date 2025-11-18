Italia investiga “safaris humanos” de Sarajevo

DW

Tres décadas después del asedio de la capital bosnia, la justicia italiana investiga a “francotiradores de fin de semana”. Se les acusa de haber pagado por poder disparar a personas en los “safaris de Sarajevo”.

Más de tres décadas después del asedio de Sarajevo, los fiscales italianos han iniciado una investigación que podría arrojar luz sobre uno de los aspectos más oscuros y desconocidos de la guerra de Bosnia entre 1992 y 1995: los llamados “francotiradores aficionados”. Se trata de ciudadanos extranjeros que, al parecer, pagaban por participar en “safaris en Sarajevo” para disparar a civiles en la capital de Bosnia y Herzegovina, rodeada por las tropas serbobosnias.

La investigación contra los presuntos francotiradores se inició tras una denuncia del periodista y escritor italiano Ezio Gavazzeni. Gavazzeni proporcionó a la fiscalía de Milán documentos y testimonios recopilados durante años de investigación. En declaraciones al proveedor de medios de comunicación de los Balcanes Occidentales N1, Gavazzeni explicó que el documental “Sarajevo Safari”, del director esloveno Miran Zupanic, estrenado en 2022, había sido el punto de partida de su trabajo.

Hasta ahora, la investigación se centra en personas desconocidas, pero la justicia italiana podría dar pronto nombres concretos. “Tuve contacto con personas, entre ellas un miembro de los servicios secretos bosnios durante el asedio de Sarajevo, que informaron sobre grupos de ‘turistas francotiradores’ italianos que acudían a las montañas alrededor de Sarajevo para disparar a civiles”, afirma Gavazzeni.

La fiscalía de Milán ha transferido la investigación a la ROS, una unidad especial de los Carabinieri conocida por su trabajo en casos internacionales complejos. Italia es el primer país que ha iniciado una investigación judicial contra los participantes temporales en la guerra, también conocidos como “francotiradores de fin de semana”.

“Como si fuera un safari humano”, según exagente de servicios secretos

Edin Subasic, exoficial de los servicios secretos del Ejército bosnio, relata en la película “Sarajevo Safari” el interrogatorio de un serbio capturado en 1993 que confirmó la existencia de “turistas francotiradores” extranjeros. “El prisionero, un joven de 20 años de la ciudad serbia de Paracin, afirmó que había llegado a Bosnia con un grupo de voluntarios por invitación del Partido Radical Serbio”, una formación ultranacionalista.

Durante el viaje nocturno a través del territorio controlado por Serbia, el serbio se fijó en cinco extranjeros en el autobús que, al parecer, gozaban de un estatus especial y estaban especialmente bien equipados. Tres de ellos eran italianos, uno de Milán, mientras que los otros dos no revelaron su origen, según Subasic. “A estos hombres no se les pagaba por luchar, sino que pagaban por disparar a civiles, como si fuera un safari humano”.

En la cadena de televisión bosnia FTV, Subasic afirma además que durante la guerra recopiló información sobre italianos que participaron como francotiradores en el bombardeo de Sarajevo. “Se encontraron los nombres de algunos de los francotiradores, y una investigación más exhaustiva podría arrojar luz sobre cómo se organizaron el viaje, el pago y el regreso de los participantes”, afirma Subasic. FTV también informa de una “lista de precios especial”, donde los precios dependían del objetivo: “un hombre, una mujer, una embarazada o un niño”.