Propuestas de inversión por 20 mil millones de pesos en San José Chiapa: Víctor Gabriel Chedraui 

Generarían entre 10 y 20 mil empleos directos

Erika Méndez

El titular de la secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, reveló propuestas de inversiones por 20 mil millones de pesos en San José Chiapa.

En conferencia de prensa, precisó que son de empresas de diferentes ramos, como automotriz, ferretera, manufactura, metálica, agroalimentaria, hasta fílmica y audiovisual.

Destacó que son firmas mexicanas, de las cuales siete han firmado cartas de inversión en el polo de desarrollo.

Las inversiones generarán de 10 mil a 20 mil empleos directos y de 30 mil a 40 mil indirectos.