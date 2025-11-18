Incendio en La Coss no habría sido cobro de piso: Pepe Chedraui

María Tenahua

El presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, señaló que, hasta el momento, cuenta con el reporte de que el incendio en el centro nocturno La Coss, donde murieron cinco personas, no habría sido por cobro de piso.

En entrevista, el primer regidor de la capital poblana refirió que los primeros reportes son que este hecho lamentable se debió a incendio y que se rescató a nueve personas.

De igual forma, lamentó que priistas y panistas se hayan sumado a la marcha de la generación Z, la cual provocó disturbios, perdiendo toda la finalidad, y convirtiéndola en una manifestación con tintes políticos.