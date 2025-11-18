BUAP inicia la campaña “Échale los kilos, donación de arroz y frijol 2025”

La Rectora Lilia Cedillo convocó a los universitarios a sumarse del 14 de noviembre al 17 de diciembre a esta labor del Banco de Alimentos Cáritas Puebla

Desde Puebla

Del 14 de noviembre al 17 de diciembre, la BUAP se suma a la campaña “Échale los kilos, donación de arroz y frijol 2025”, en beneficio de personas en situación vulnerable, quienes son asistidas por el Banco de Alimentos Cáritas Puebla, con la meta de recaudar este año 15 toneladas.

La Rectora Lilia Cedillo Ramírez convocó a los universitarios a donar kilos de arroz y frijol, para ser parte de este noble esfuerzo que realiza el Banco de Alimentos Cáritas Puebla, en beneficio de más de 160 mil personas que viven en condiciones de precariedad, quienes son atendidas semanalmente.

“Conozco de cerca lo que hacen, ellos nos ponen un gran ejemplo, porque funcionan con las exigencias de administración, propias de una gran empresa, pero operada por voluntarios, algunos de ellos universitarios. Trabajan incansablemente para recibir sólo una sonrisa de aquellos que tienen la esperanza de recibir alimentos, en un ambiente muy digno”, expresó la Rectora de la BUAP.

Los contenedores para depositar estos víveres estarán en la Torre de Gestión Académica y Servicios Administrativos, en CU, en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

Alexandra Ladrón de Guevara Patiño, gerente de Fortalecimiento y Alianzas del Banco de Alimentos Cáritas Puebla, agradeció a la Rectora Lilia Cedillo y a la universidad su compromiso social, que les permite contribuir a la formación integral de los alumnos a través de la campaña “Échale los kilos, donación de arroz y frijol”, la cual también concientiza sobre el desperdicio de alimentos y la pobreza alimentaria en el estado de Puebla.

En el inicio de esta campaña también estuvo Liliana Paola Gerala Bretón, patrono vocal de este organismo; y el maestro Jorge Avelino Solís, titular de la Coordinación General de Participación y Desarrollo Estudiantil de la BUAP, quien agradeció la presencia de los directores y directoras de las unidades académicas, para que a través de ellos se convoque a los universitarios a participar y alcanzar la meta de este año.

El Banco de Alimentos Cáritas Puebla recolecta, selecciona y distribuye alimento de empresas, centrales de abastos e invernaderos, que ya no son para comercializar, pero son cien por ciento comestibles, para brindarlo a las familias que se encuentran en situación de inseguridad alimentaria.