Fortalece BUAP la seguridad de la comunidad universitaria

DASU y Secretaría de Seguridad Ciudadana tuvieron una reunión enfocada a la prevención del delito

Desde Puebla

La Dirección de Apoyo y Seguridad Universitaria (DASU) de la BUAP y la Secretaría de Seguridad Ciudadana sostuvieron una reunión de seguimiento para fortalecer el cuidado y la seguridad de la comunidad universitaria. Esta vinculación se refleja en recorridos en la periferia de las instalaciones universitarias (Ciudad Universitaria, Centro, Atlixcáyotl, Área de la Salud y preparatorias), por parte de la Policía Municipal, y en brindar respuesta inmediata, en menos de cinco minutos, en caso de incidentes.

Entre los puntos a tratar se abordó el análisis de áreas prioritarias de atención para adecuar la estrategia de sendero seguro y recorridos al exterior, robustecer la comunicación entre pares de ambas dependencias y fortalecer la prevención del delito mediante la capacitación de alumnos a partir de enero de 2026.