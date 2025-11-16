‘Rechazamos actos de violencia ocurridos ayer tras marcha de la generación Z’: Brugada

Excelsior

Tras la marcha de la generación Z celebrada ayer en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la cual resultaron heridos ciudadanos y policías, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, expresó:

“Rechazamos enérgicamente los actos de violencia ocurridos ayer; quienes cometan delitos tendrán que responder ante las autoridades, y expresamos nuestra solidaridad con las personas que lamentablemente resultaron lesionadas.”

Al inaugurar el último tramo reformado de la Línea 1 del Metro, de la estación Juanacatlán a Observatorio, Brugada expuso que la capital es pacifista y que:

“Los intentos de sembrar caos van a fracasar; no vamos a caer en ninguna provocación. Invitamos, convocamos y exhortamos a todas y a todos a expresarse siempre de manera pacífica. La ruta siempre es la paz, el camino tendrá que ser la democracia.”

Consideró que la marcha de la generación Z:

“Estuvo impulsada por los mismos grupos conservadores de siempre, que no están de acuerdo con la transformación de México. Son viejos grupos enfundados en la causa de las juventudes, y lo decimos tal cual: es bienvenida toda manifestación de la oposición, del conservadurismo; es bienvenida a la ciudad.”

Lanzó también una pregunta a la oposición: “Consideramos muy importante preguntar si esa va a ser la manera en que van a participar políticamente los grupos que no estén de acuerdo con este movimiento.”

Después habló de que la 4T viene de “una larga lucha. Esta lucha siempre fue pacífica y democrática, y en ese momento había un gobierno autoritario y represivo, así que nuestra lucha nunca utilizó la violencia para poder expresarse. Por eso nosotros no responderemos con represión, pero es nuestra obligación cuidar y proteger a todas y todos, garantizar la paz.”

Como lo dijo ayer en redes sociales, Brugada expuso que la capital “es una ciudad de libertades; todas las expresiones y manifestaciones son bienvenidas. Nuestra ciudad siempre garantizará el derecho a la manifestación y el derecho a la protesta.”

Detalló que quedan 14 policías hospitalizados, “a los que deseamos pronta recuperación y un gran reconocimiento a la policía de la Ciudad de México.”