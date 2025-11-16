‘Vamos bien y vamos a estar mejor’; Sheinbaum anuncia planta de chocolate 

Excelsior

Al encabezar el Anuncio de la Construcción de una Planta Procesadora de Chocolate, en Villahermosa, Tabasco, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que octubre pasó a la historia con la mayor creación de empleo en el país, por lo que en materia económica “vamos bien y vamos a estar mejor”, porque no hay divorcio entre pueblo y gobierno.

Vamos bien, se mantienen los programas de Bienestar, el aumento salarial, el empleo. Fíjense, octubre, el mes de octubre de 2025 fue el mes de más creación de empleo de toda la historia de México, estamos en el nivel más alto de empleo formal de toda la historia de nuestro país. Y vamos a estar mejor, y vamos a estar mejor porque no hay divorcio entre pueblo y gobierno”, afirmó la presidenta Sheinbaum Pardo.

La titular del Poder Ejecutivo concluyó su gira de trabajo por Tabasco, con el anuncio de la construcción de una planta para el procesamiento de cacao, que estará a cargo de Alimentación para el Bienestar, para el apoyo de los productores locales de esta semilla.

La Ruta del Chocolate

Se informó que este proyecto se desarrollara en el municipio de Comalcalco, en la Ruta del Chocolate, con una inversión de 80 millones de pesos.

“Estamos anunciando la construcción de esta planta procesadora de cacao para, junto con los productores, productoras de cacao, de Tabasco, trabajar para que esta planta produzca Chocolate del Bienestar. Algunos envidiosos no les parece que estemos trabajando con los campesinos, de cerca, para transformar el producto primario; hasta ahora se ha logrado con un número muy importante de productores de cacao, productoras también; que el cacao se pueda secar de manera colectiva para poder venderse a mejor precio”, explicó la mandataria.

Al evento con el que cerró su quinta gira por el estado de Tabasco, acompañaron a la presidenta Sheinbaum Pardo, el gobernador de la entidad, Javier May Rodríguez; la directora general de Alimentación para Bienestar, María Luisa Albores González, y el director de IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, entre otros.

Rechazo a generadores de violencia

Durante su mensaje, la presidenta Sheinbaum Pardo, afirmó que la unión entre el Gobierno de México y el pueblo rechaza a quienes pretenden generar violencia.