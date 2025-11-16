Jefe de la Policía visita a elementos lesionados tras manifestación de la Generación Z en CDMX

Excelsior

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, visitó este domingo a los policías hospitalizados luego de los enfrentamientos durante la manifestación de la Generación Z.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Vázquez informó que 26 oficiales ya fueron dados de alta, mientras que otros 14 permanecen hospitalizados, aunque sus vidas no corren riesgo.

“Esta mañana acudí a diferentes hospitales para visitar a mis compañeros y compañeras policías que el día de ayer (sábado) resultaron lesionados durante la movilización social que se realizó en el centro de nuestra ciudad”, publicó.

El jefe de la Policía agradeció y reconoció el trabajo de los uniformados.