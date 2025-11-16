Jefe de la Policía visita a elementos lesionados tras manifestación de la Generación Z en CDMX

Excelsior
El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, visitó este domingo a los policías hospitalizados luego de los enfrentamientos durante la manifestación de la Generación Z.
En un mensaje publicado en sus redes sociales, Vázquez informó que 26 oficiales ya fueron dados de alta, mientras que otros 14 permanecen hospitalizados, aunque sus vidas no corren riesgo.
“Esta mañana acudí a diferentes hospitales para visitar a mis compañeros y compañeras policías que el día de ayer (sábado) resultaron lesionados durante la movilización social que se realizó en el centro de nuestra ciudad”, publicó.
El jefe de la Policía agradeció y reconoció el trabajo de los uniformados.
“A través de las áreas competentes de la @SSC_CDMX damos atención y seguimiento puntual a cada caso, hasta que todos se recuperen de manera integral.
“Agradezco y reconozco a todos los que participaron en la contención de la manifestación y las agresiones, por su entrega y valentía al hacer frente a los grupos violentos; cuentan con el respaldo y apoyo de su institución y del @GobCDMX”, añadió.
