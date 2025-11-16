Video: Poblanos atiborran centros comerciales con el pretexto del “Buen Fin”

María Tenahua

Este domingo, los centros comerciales, presentan gran afluencia, para aprovechar presuntas ofertas de comercios, con 20 hasta 70 por ciento de descuento por el llamado “Buen Fin”.

Después de las 14:00 horas, plazas comerciales comenzaron a recibir gran número de clientes, sus áreas de estacionamiento fueron insuficientes para compradores.

Las tiendas con mayor demanda fueron de ropa, calzado, joyería, cosméticos y restaurantes.