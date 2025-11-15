Progreso y justicia social para todos, avanza Carretera Interserrana: Armenta 

-El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, realizó un sobrevuelo en la zona donde está en proceso la infraestructura vial para comunicar comunidades serranas.

Desde Puebla

TETELA DE OCAMPO, Pue.- Con el objetivo de mejorar la conectividad entre municipios de la Sierra Norte y Nororiental, a fin de detonar el desarrollo regional, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta supervisó los avances en la construcción de la Carretera Interserrana, una vía estratégica que transformará la movilidad en esta región del estado.

Durante su recorrido por la zona, el mandatario destacó que se trata de una obra con profundo sentido social y comunitario. “Es una gran carretera que hace justicia a las familias de la Sierra Norte de Puebla. Queremos comunicar Teziutlán, Zacapoaxtla, Cuetzalan y Tenampulco con Ahuacatlán, Zacatlán y Huauchinango”, afirmó el gobernador, al tiempo de señalar que en el punto donde realizaron el recorrido tiene una longitud de 15.3 kilómetros ya rehabilitados.”Solo es la primera fase, vamos a conectar dos polos de desarrollo con 100 km de carreteras”, afirmó.

Acompañado por el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos y el presidente municipal de Tetela de Ocampo, Oscar Méndez Díaz, el Ejecutivo estatal relató que dicha carretera estuvo abandonada durante muchos años. Detalló que el 90 por ciento de los habitantes de la zona son de comunidades indígenas. Mencionó que ahora desde Chignahuapan y Zacatlán, hasta Cuetzalan y Zacapoaxtla, los habitantes tendrán traslados de una hora, cuando anteriormente el trayecto era de tres horas.

Durante el recorrido, el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, indicó que el punto de supervisión comprende dos tramos que en total son 50 kilómetros y enfatizó que los trabajos se ejecutan sin noches y con calidad.

El presidente municipal de Tetela de Ocampo reconoció el trabajo del gobernador Alejandro Armenta, por mejorar la calidad de vida de las familias serranas. “Se nos hizo justicia como serranos. Nos cambia la vida, esta carretera conecta a la Sierra Nororiental”, afirmó el edil.

La Carretera Interserrana forma parte de los proyectos prioritarios de infraestructura que impulsa el gobierno estatal para fortalecer el desarrollo integral y sostenible en las regiones históricamente rezagadas. Con estas acciones, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso con las y los poblanos con obras que mejoran la calidad de vida y promueven un desarrollo con equidad y bienestar.