‘Desangelada’ marcha de Gen Z y Carlos Manzo en Chihuahua

Unas 500 personas, la mayoría adultos mayores, participaron en la ciudad de Chihuahua, en la marcha de la Generación Z y del Movimiento Civil Carlos Manzo.

Todos marcharon tranquilos de la Glorieta de Pancho Villa, sobre la avenida Universidad hasta el Palacio de Gobierno Estatal, donde pegaron cartulinas

Entre los asistentes, se destacó por dar entrevistas Josué Chavira, quien fue candidato a regidor por el PRI, asegurando que el movimiento era apartidista y que la principal demanda era exigir la renuncia de la presidente de México.

Convocatoria a la marcha

La marcha organizada por colectivos de la Generación Z junto con las protestas por el asesinato de Carlos Manzo se desarrolla en varios estados de México este sábado 15 de noviembre.

Estados donde se realiza

En la Ciudad de México (CDMX) se realiza la marcha con ruta desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo de la Ciudad de México.

En el estado de Michoacán las movilizaciones son en Morelia, Zacapu, La Piedad, Zamora y Uruapan.

En otros estados la convocatoria sumó al menos a otros 24 estados como:

Aguascalientes

Baja California

Chihuahua

Chiapas

Coahuila

Durango

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Morelos

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Veracruz

Zacatecas.

Las exigencias incluyen justicia por el asesinato del alcalde Carlos Manzo en Uruapan, así como demandas más amplias: seguridad, justicia, rendición de cuentas, y también rechazo al partido en el poder.

Se señaló en varias ocasiones que el movimiento era “apartidista”. La convocatoria se hizo mayormente a través de redes sociales y los organizadores invitaban a vestirse de blanco, llevar sombreros (en alusión al caso Manzo), y marchar en forma pacífica.