Grupo violento intenta ‘reventar’ marcha Gen Z en el Zócalo CDMX

Excélsior

La movilización convocada por grupos de la Generación Z este sábado tuvo momentos de fuerte tensión, sobre todo al arribar al Zócalo de la Ciudad de México.

La marcha arrancó en el Ángel de la Independencia con jóvenes y personas de otras edades que exigían cambios profundos y manifestaban su hartazgo frente a la violencia y la corrupción en el país.

Al llegar al Zócalo capitalino y encontrarse con las vallas metálicas instaladas para proteger el acceso al Palacio Nacional, un grupo de encapuchados con cubrebocas y sin dejar ver nada de sus rostros, subieron a estas y trataron de brincarse.

En redes sociales señalaron que quienes hicieron esto solo fueron algunos participantes, incluso que habían sido personas infiltradas.

Cizallas, marros y pedradas

Durante el intento por derribar las barreras metálicas en el Zócalo, algunos grupos usaron cizallas, rompieron adoquines y lanzaron pedradas contra las estructuras. Se vieron incluso marros y herramientas pesads para abrirse paso por la fuerza.

Del otro lado de las vallas se encontraban agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, quienes, pese a las agresiones, no rompieron el cerco.

También se reportaron petardos lanzados desde cerca del cerco metálico, lo que aumentó la confusión y generó caos.

A pesar de estos hechos, otros jóvenes del contingente llamaban a mantener la protesta en tono pacífico, rechazando que se asocien todos con la violencia, además de no desprestigiar la causa.

Tras el momento de caos, se supo que el pliego petitorio de los manifestantes fue entregado a las autoridades para que sus demandas sean atendidas.

Estados donde se realizó

Además de la CDMX, la manifestación se llevó a cabo en el estado de Michoacán, en las ciudades de Morelia, Zacapu, La Piedad, Zamora y Uruapan.

La convocatoria sumó al menos a otros 24 estados como:

Aguascalientes

Baja California

Chihuahua

Chiapas

Coahuila

Durango

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Morelos

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Veracruz

Zacatecas.

Las exigencias incluyen justicia por el asesinato del alcalde Carlos Manzo en Uruapan, así como demandas más amplias: seguridad, justicia, rendición de cuentas, y también rechazo al partido en el poder.

Se señaló en varias ocasiones que el movimiento era “apartidista”. La convocatoria se hizo mayormente a través de redes sociales y los organizadores invitaban a vestirse de blanco, llevar sombreros (en alusión al caso Manzo), y marchar en forma pacífica.