Video: Reportan enfrentamiento y vandalismo en la “marcha Z”

Erika Méndez

Manifestantes de la Generación Z en Puebla se enfrentaron co policías estatales, que resguardaban Casa Aguayo.

La sede del gobierno estatal estaba protegida por vallas metálicas y uniformados; sin embargo; al arribo de manifestantes comenzaron los disturbios.

Los participantes golpearon a algunos policías, comenzaron a lanzar las vallas metálicas para pasar y vandalizaron patrullas.

Se acusa que en la marcha habría infiltrados, que provocaron a los policias e, incluso, uno lanzó pedrada a persona de la tercera edad.