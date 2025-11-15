Video: Reportan enfrentamiento y vandalismo en la “marcha Z”

Erika Méndez
Manifestantes de la Generación Z en Puebla se enfrentaron co policías estatales, que resguardaban Casa Aguayo.
La sede del gobierno estatal estaba protegida por vallas metálicas y uniformados; sin embargo; al arribo de manifestantes comenzaron los disturbios.
Los participantes golpearon a algunos policías, comenzaron a lanzar las vallas metálicas para pasar y vandalizaron patrullas.
Se acusa que en la marcha habría infiltrados, que provocaron a los policias e, incluso, uno lanzó pedrada a persona de la tercera edad.
