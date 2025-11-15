Generación Z marcha en Puebla contra la inseguridad

Jorge Barrientos

Personas, en su mayoría jóvenes, participaron este sábado en la llamada “Marcha de la Generación Z” en la ciudad de Puebla, para manifestarse contra la inseguridad y la violencia y exigir la salida de Morena del gobierno.

La concentración inició por la mañana en el reloj “El Gallito” del Paseo Bravo, donde los asistentes comenzaron a reunirse con pancartas, banderas y consignas. Desde ese punto, el contingente avanzó hacia el Zócalo de Puebla y posteriormente se dirigió a Casa Aguayo, sede del Gobierno del Estado.

La marcha recorrió la avenida Reforma hasta llegar al Palacio Municipal, donde se realizó una primera parada para lanzar consignas en contra del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y exigir su salida del gobierno. En ese punto, los participantes acusaron al partido en el poder de permitir el incremento de la violencia y de mantener, según ellos, una relación de complicidad con grupos criminales.

A lo largo del recorrido, los manifestantes reclamaron el cese de la inseguridad, la violencia y las ejecuciones de personas que —afirmaron— han alzado la voz en contra de la actuación de las autoridades y de la supuesta colusión de gobiernos de izquierda con la delincuencia organizada.

También responsabilizaron a las autoridades de las desapariciones de personas y de la conformación de lo que llamaron “un narcoestado”.

Los participantes señalaron que la presidenta no cumplió su promesa de pacificar el país y sostuvieron que ha demostrado incapacidad para gobernar, reiteraron su demanda de renuncia inmediata.

Durante la movilización se escucharon temas como “Gimme tha Power” y “Soy Mexicano”, mientras se observaban banderas de México y diversas imágenes religiosas, entre ellas la Virgen de Guadalupe, utilizadas como símbolos de identidad y protesta.

En el Zócalo, representantes de distintas organizaciones ciudadanas fijaron su posicionamiento y reforzaron las críticas hacia Morena y los gobiernos de izquierda.

Posteriormente, el contingente continuó su marcha hacia Casa Aguayo, donde la protesta subió de tono.

Al arribar a la sede del gobierno estatal, un grupo de manifestantes radicalizó la protesta, derribó las vallas de seguridad colocadas en el lugar e intentó ingresar por la fuerza a las instalaciones, lo que generó momentos de tensión en la zona.

Tras varios minutos de protesta frente a Casa Aguayo, los asistentes comenzaron a retirarse, no sin antes advertir que volverán a salir a las calles de Puebla para continuar exigiendo cambios en el gobierno, la salida de Morena.