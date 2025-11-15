Obtiene la FGE prisión preventiva contra un hombre y una mujer como presuntos responsables de homicidio ocurrido en Huejotzingo

Staff/RG

La Fiscalía General del Estado de Puebla logró mediante la aportación de datos de prueba, prisión preventiva contra Martha Isabel N. y Ernesto N., por su probable participación en el delito de homicidio calificado en el municipio de Huejotzingo, Puebla.

Los hechos se registraron el 24 de marzo de 2020, en el fraccionamiento Paseo de los Sauces, del referido municipio, donde derivado de un altercado, los ahora detenidos presuntamente amenazaron a un hombre mismo que posteriormente habría recibido diversos impactos de arma de fuego que le provocaron la muerte.

En fecha 11 de noviembre de 2025, Martha Isabel N., fue aprehendida y puesta a disposición del Juez de Control de San Martín Texmelucan, Puebla.

Durante la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público formuló imputación contra Martha Isabel N. y Ernesto N., por el delito de homicidio calificado; este último ya se encontraba en prisión por un delito distinto. Asimismo, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva contra ambos.

Cabe señalar que la continuación de audiencia se llevará a cabo el próximo 13 de noviembre ya que los imputados pidieron la duplicidad del término constitucional.