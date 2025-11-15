Cumplimenta la FGE orden de aprehensión contra probable responsable de homicidio en Chietla

Staff/RG

La Fiscalía General del Estado de Puebla detuvo a David N., en cumplimiento a una orden de aprehensión en su contra, por su probable participación en el delito de homicidio calificado, ocurrido en el municipio de Chietla.

Se tiene conocimiento que el pasado 12 de marzo, David N. y tres personas más presuntamente interceptaron en inmediaciones de la colonia La Florecita, a un masculino y a un menor de edad, a quienes les habrían disparado con armas de fuego, provocando que perdieran la vida.

Derivado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado solicitó y obtuvo la orden de aprehensión correspondiente.

En atención al mandato de captura, agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado ubicaron y detuvieron al presunto agresor quien quedó a disposición del Juez de Control, en tanto, continúan las indagatorias para detener al resto de los responsables de estos hechos.