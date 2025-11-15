Juez de Control determina vincular a proceso a probable responsable de delitos contra los animales en su modalidad de abandono

Staff/RG

El Juez de Control determinó con base en argumentos presentados por la Fiscalía General del Estado, la vinculación a proceso de Teresa N., por su probable responsabilidad en delitos contra los animales en su modalidad de abandono.

El 24 de septiembre de 2024, Teresa N. acudió a una veterinaria ubicada en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, en la ciudad de Puebla, para llevar a consulta a su perrita mestiza de tres meses de edad, de nombre “Deysi”. Tras la valoración, se determinó que la cachorra padecía parvovirus y presentaba parásitos, por lo que el encargado le indicó que debía permanecer internada, además de informarle los costos del tratamiento; la mujer en ese momento realizó un pago de mil pesos.

Cabe señalar que días después, se le notificó en varias ocasiones que la mascota había logrado recuperarse, sin embargo, la dueña no acudió a recogerla ni respondió a los mensajes, dejando a la cachorra abandonada en la clínica.

Derivado de lo anterior, el Juez de Control determinó la vinculación a proceso de la persona e impuso como medidas cautelares firma periódica semanal, garantía económica de mil pesos y prohibición de salir del país, esto gracias al trabajo conjunto de la Unidad de Investigación de Delitos Contra los Animales y de la Coordinación de Litigación.