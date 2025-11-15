Rosalía presentó completo por 1ª vez su álbum “Lux”. Fue en el Museo Nacional de Arte de Catalunya

En 2026 en la tercera temporada de “Euphoria” debuta como actriz.

Por Mino D’Blanc

En días pasados Rosalía presentó por primera vez de manera completa “Lux”, su nueva producción discográfica, misma que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

El lugar en donde presentó este su cuarto trabajo de estudio la cantante y compositora oriunda de Barcelona, España, fue en el emblemático Museo Nacional de Arte de Cataluyna (MNAC).

“Lux” es una obra inmersiva e innovadora lanzada bajo el sello Columbia Records. Fue grabado con la Orquesta Sinfónica de Londres bajo la dirección de Daniel Bjarnason. Participaron cantantes invitadas como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza. Además también está la colaboración del Escolania de Montserrat, el Cor Cambra del Palau de la Música Catalana e Yves Tumor.

Las ediciones en CD y vinilo de “Lux” incluyen tres canciones exclusivas, invitando a los escuchas a disfrutar del álbum en su forma precisamente más inmersiva.

Este es el tracklist de “Lux”:

MOV I: 1.-Sexo, violencia y llantas, 2.- Reliquia, 3.- Divinize, 4.- Porcelana y 5.- Mio Cristo Piange Diamanti.

MOV II: 6.- Berghain, 7.- La perla, 8.- Mundo nuevo y 9.- De madrugá.

MOV III: 10.- Dios es nun stalker, 11.- La yugular, 12.- Focu ‘ranni, 13.- Sauvignon Blanc y 14.- Jeanne.

MOV IV: 15.- Novia robot, 16.- La rumba del perdón, 17.- Memória y 18.- Magnolias.

Las canciones “Focu ‘nanni y “Jeanne” del MOV III y “Novia robot” son tracks exclusivos de las ediciones físicas.

Hay que recordar que Rosalía presentó “Lux” por primera vez con la pieza orquestal “Berghain”. El video oficial de la misma fue filmado en Varsovia, Polonia y fue producido por Canada y dirigido por Nicolás Méndez, colaborador habitual de Rosalía y quien es conocido por haber dirigido “Malamente”, “TKN” y “Pienso en tu mirá”. La trama es la historia de una mujer que atraviesa el duelo. Mientras intenta sanar su corazón roto, encuentra consuelo y curación a través de su espiritualidad.

Más allá de la música, es importante mencionar que Rosalía está consolidada como un ícono de la moda y la cultura. En este año 2025 que está por concluir, acaparó la atención mundial en la Met Gala 2025 en donde lució un vestido personalizado de Balmain que fue destacado en muy importantes publicaciones a nivel mundial. Tambièn fue protagonista de la campaña “Calvin Klein” para el otoño de este año y es embajadora global de New Balance.

En el entrante 2026 debutará como actriz; será en la tercera temporada de “Euphoria”.