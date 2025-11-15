“¿Apostarías por mí?” es el nuevo reality multiplataforma en vivo 24/7 de TelevisaUnivision

12 parejas de celebridades buscarán ser la triunfadora y ganar hasta 300 mil dólares

Por Mino D’Blanc

“¿Apostarías por mí?” es el nuevo reality multiplataforma en vivo y en formato 24/7 que anunció TelevisaUnivision.

En “¿Apostarías por mí?” 12 parejas de celebridades renunciarán a su vida privada para vivir totalmente expuestas mientras superan retos, apuestas y tentaciones que marcarán el camino hacia un solo objetivo que es demostrar hasta dónde están dispuestos a llegar el uno por el otro. La pareja que cuente con los votos del público y que logre demostrar que todo lo puede, será acreedora hasta a 300 mil dólares.

En el próximo mes de enero Univision estrenará el reality en simultáneo con ViX, el servicio de streaming que será la opción que tendrá el público para poder disfrutar la experiencia completa de “¿Apostarías por mí?” y que conectará con millones de personas en Estados Unidos, la república mexicana y Latinoamérica. Y es que serán ocho señales de streaming para que el espectador pueda “espiar a las parejas”, shows diarios en vivo que determinarán su suerte y votaciones para que el público salve semanalmente a sus favoritos.

Los shows diarios en vivo serán conducidos por Alejandra Espino y por Alan Tacher y serán transmitidos en la Unión Americana los domingos en simultáneo por Univision y ViX y de lunes a viernes por Unimás y por ViX.

En México se podrán sintonizar los shows de domingo en “las estrellas” y disfrutar la experiencia completa en ViX.

En los demás países de Latinoamérica podrán disfrutar el contenido exclusivamente en ViX.