3 pasos para ahorrar y ganar dinero durante el Buen Fin

Staff/RG

Además de ofrecer descuentos, el ‘Buen Fin’ permite aprovechar los beneficios que te da tu banco. Usar las tarjetas de forma correcta puede hacer que con tus compras ganes dinero de vuelta o que tu crédito sea mucho más barato.

Aquí te explicamos tres reglas fáciles para lograrlo:

1. Regla del gasto inteligente: junta tus compras para ganar más

No uses muchas tarjetas para compras pequeñas. La clave para ganar las bonificaciones más grandes está en concentrar todo tu gasto en una sola tarjeta para alcanzar las metas altas.

Por ejemplo, Banorte ofrece diversos beneficios:

Bonificación: hasta 9,000 pesos si acumulas compras con tarjetas de crédito participantes de entre 12,000 y 30,000 pesos. Si tienes Nómina Banorte, recibes 10 por ciento.

Aumento de Recompensa: si además realizas compras en plataformas como Amazon o Mercado Libre puedes tener un descuento adicional

En el caso de Banorte, si planeas gastar mucho (más de 45,000 pesos), ¡activa la promoción y concéntralo todo en una tarjeta!

2. Regla del crédito barato y cero comisiones

Cuando pides un préstamo grande (para una casa o un auto), la comisión de apertura y otros gastos iniciales te cuestan mucho dinero. Si tu banco los elimina, ¡ese dinero se queda en tu bolsillo! Al no pagar comisiones, reduces el costo total de tu crédito.

Para comprar casa, Banorte te da el avalúo gratis y cero comisiones por contratación. Esto te ayuda a que el dinero de esos gastos lo uses en el enganche.

Para comprar auto, Banorte te ofrece 0% de comisión por contratación. Además, si aseguras tu auto con ellos, te regalan la cobertura de auto sustituto.

En Banorte puedes empezar el trámite de crédito hipotecario o de auto durante el Buen Fin (del 13 al 17 de noviembre) y tienes tiempo extra para concretar la compra (hasta el 30 de diciembre de 2025 para hipoteca y 15 de diciembre de 2025 para auto).

3. Regla del débito inteligente: gana sin endeudarte

Si quieres participar en el Buen Fin sin meterte en deudas, usa tu tarjeta de débito. Muchos bancos dan bonificaciones a quienes cumplen una meta de gasto con su propio dinero.

En el caso de Banorte, las tarjetas de débito bonifican en compras acumuladas por al menos 5,000 pesos y, dependiendo del monto total, podrás recibir hasta 4,000 pesos más un 15% adicional si tienes Nómina Banorte.

Para acceder a este beneficio debes activar la promoción del 13 al 17 de noviembre en www.banorte.com/tutarjetafavorita, además debes agregar una compra de al menos 50 pesos en cines, farmacias, Uber o Didi.

Tip útil: Los periodos de descuentos y oferta exigen una disciplina financiera superior. La clave para comprar y no endeudarte a largo plazo no reside en qué tan grande es el descuento, sino en la correcta elección de las recompensas de la mano de tu banco.