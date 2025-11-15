Sol Díaz culmina con creces su primer año en Trucks México Series 2025

Staff/RG

Se dio la carrera final de la temporada 2025 del campeonato de desarrollo más importante de nuestro país, Trucks México Series, para la joven Sol Díaz, sintiendo todo el apoyo en casa el pasado domingo en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed.

La poblana Sol Díaz, cumplió con su año debut en Trucks México Series, 13 fechas de un calendario que representó no solo un salto en su corta carrera, sino un camino de pleno aprendizaje que terminaría el 9 de noviembre en casa, ante toda esa afición que estuvo con ella.

Habiendo calificado en el sitio 13 con la camioneta #17 Vida Divina / Por Amor a Puebla / Armand Puyolt, del equipo Car Motion, Sol saldría el domingo poco antes del mediodía a la competencia a 60 vueltas, acompañada por el CEO de Vida Divina, Armand Puyolt, quien estuvo presente para ir de la mano con ella en este cierre.

Una dura carrera era la que se daba en el óvalo de 2,060 metros de longitud; sin embargo, Sol conseguía ir avanzando de buena manera, hasta que, un duro contacto inevitable en las últimas vueltas, le dejaba fuera de este reto, terminando así con sus aspiraciones de un resultado importante.

Sol Díaz, camioneta #17:

“No es la forma en que queríamos terminar una temporada que nos ha dado mucho aprendizaje, pero al final también de este tipo de cosas se aprende y hay que tomarlo de la mejor forma para levantarnos como lo hemos hecho a lo largo de todo este año”.

“Solo me queda agradecer a todos los que me acompañaron en esta aventura, a mi familia, a mi patrocinador oficial, Armand Puyolt, CEO de Vida Divina, que este fin de semana me acompañó personalmente y por supuesto al Gobierno del Estado de Puebla, con el respaldo del Gobernador Alejandro Armenta”.

Un 2025 debut para Sol Díaz en Trucks México Series que llega a su final, dejando buenas sensaciones en una carrera que comienza a construirse en las pistas mexicanas, trabajando desde ahora con el 2026 en la mente.