Entregan reconocimiento post mortem a líder de la izquierda, Horacio Gaspar Lima

Arlette Hernández

En la XX Entrega de Galardones a Poblanas Poblanos Distinguidos, el ex luchador social y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Puebla, Horacio Gaspar Lima, fue reconocido por su gran legado a las causas sociales.

Este galardón post mortem fue entregado a su hijo, el diputado presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pavel Gaspar Ramírez, quien recordó que su padre fue forjado con los valores adquiridos en la entonces URSS y estuvo siempre al lado de los más humildes, fiel a sus convicciones y congruente con la visión de izquierda.

Durante esta celebración, 19 mujeres y hombres poblanos sobresalientes en el ámbito de la cultura, artes plásticas, educación, política y sindical, recibieron un reconocimiento por parte del presidente de la asociación Factor Ciudadano, que encabeza Leopoldo de Lara Valera.