Centro Histórico, libre de comercio popular durante El Buen Fin: SGG

Arlette Hernández
La Secretaría General de Gobierno informa que, gracias a los acuerdos con organizaciones de comercio popular, el Centro Histórico de Puebla se mantiene libre de comercio informal, garantizando calles transitables y ordenadas durante El Buen Fin (13 al 17 de noviembre).
Estas acciones buscan evitar la competencia desleal hacia establecimientos formalmente constituidos y asegurar un entorno seguro y accesible para las y los visitantes que acuden al primer cuadro de la ciudad.
La SGG mantiene el diálogo y la coordinación con representantes del comercio popular para fortalecer acuerdos que favorezcan tanto a comerciantes formales como a quienes buscan alternativas ordenadas de desarrollo económico.
