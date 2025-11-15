Activan alertas naranja y amarilla por intenso frío para el domingo

Excelsior

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta naranja por intenso frío durante la madrugada y mañana de este domingo en la alcaldía Tlalpan, en donde la temperatura estará entre 1 y 3 grados.

La alerta tiene vigencia desde la medianoche y hasta las 08:00 horas del domingo, por lo que se recomendó a la población proteger con especial atención a los niños, personas de la tercera edad y embarazadas.

Además de mantener hidratada la piel, en caso de usar calentadores o chimeneas, se debe contar con la ventilación adecuada, también se recomienda tener el esquema de vacunación completo ante el Covid-19, influenza y neumococo.

La dependencia también activó la alerta amarilla para las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco, pues para esas alcaldías la temperatura, desde la medianoche y hasta las 08:00 horas de hasta estará entre los 4 y 6 grados.

La SGIRPC recomendó abrigarse y taparse boca y nariz. Resguardar a las mascotas del frío, por lo que no hay que dejarlas a la intemperie, evitar cambios bruscos de temperatura, además de ingerir abundante agua y comer frutas y verduras que sean abundantes en vitamina C.