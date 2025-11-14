Mejora Pepe Chedraui la calidad de vida de las y los poblanos con equipamientos sustentables en zonas de alta marginación

– _El trabajo coordinado entre autoridades, federales, estatales y municipales fortalece el bienestar social_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 14 de noviembre de 2025.- Para fortalecer el bienestar de las familias en zonas con mayor necesidad, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente Pepe Chedraui, concluyó con la última entrega simbólica de equipamientos sustentables que mejoran el acceso y almacenamiento de agua, así como a la energía.

El presidente municipal, Pepe Chedraui, encabezó el evento y reconoció el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno. Destacó el respaldo del gobernador Alejandro Armenta y de la presidenta Claudia Sheinbaum, y reiteró que el compromiso central es con la ciudadanía, especialmente en las 17 juntas auxiliares, donde —aseguró— se continuará trabajando en equipo para fortalecer las acciones en beneficio de todas y todos.

En representación del gobernador, Alejandro Armenta Mier, la secretaria de Bienestar Estatal, Laura Artemisa García Chávez, celebró el avance del programa de mejoramiento de vivienda impulsado por el presidente municipal Pepe Chedraui; asimismo, reconoció el respaldo del gobernador Alejandro Armenta y afirmó que, desde la Secretaría de Bienestar estatal, siempre podrán contar con todo el apoyo para seguir transformando la calidad de vida de las familias poblanas.

En tanto, el secretario de Bienestar y Participación Ciudadana, Carlos Gómez Tepoz enfatizó que este programa está enfocado en mejorar la vivienda y reducir la pobreza, reafirmando el compromiso de seguir trabajando a favor de las y los poblanos.

Finalmente, el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aisa de Salazar, subrayó que el programa de paneles solares, captadores pluviales, tinacos y calentadores solares ya beneficia a casi 4 mil hogares. “Estas acciones fortalecen la igualdad en todas las juntas auxiliares y la obra pública tiene sentido cuando se convierte en bienestar real”, mencionó.

*Avanza Gobierno de la Ciudad con trabajos de rehabilitación vial en la colonia Santa Margarita*

– _Se intervienen un total de 13 mil 500 metros cuadrados con diversas acciones y se beneficiará a más de 10 mil 600 habitantes de la capital_

Puebla, Pue., 14 de noviembre de 2025.- Con el objetivo de fortalecer la conectividad de los circuitos viales de la capital, el gobierno de la ciudad supervisó el avance de los trabajos de rehabilitación vial de la calle Manuel Alonso en la colonia Santa Margarita, los cuales beneficiarán a más de 10 mil 600 habitantes.

En su mensaje, el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa informó que, como parte de las acciones, se intervienen un total de 13 mil 500 metros cuadrados con trabajos de sustitución de la red de agua potable y drenaje sanitario, construcción de banquetas con guía podotáctil para personas con debilidad visual, guarniciones, rampas, colocación de carpeta asfáltica, bolardos, aplicación de señalética horizontal, instalación de señalamientos viales verticales y luminarias, entre otras.

“Estamos atendiendo vialidades que por años presentaron deterioro, y hoy damos respuesta con obras duraderas, bien hechas y con materiales de calidad. Nuestro compromiso es entregar infraestructura que sea funcional y que perdure”, precisó.

Adicionalmente, el funcionario municipal mencionó que en esta vialidad se colocará carpeta asfáltica en una longitud de mil 173 metros y en un ancho de vialidad de 8.80 metros, con la finalidad de entregar una obra que agilice la circulación vehicular.

“La rehabilitación vial de la calle Manuel Alonso es un ejemplo del trabajo coordinado entre el gobierno municipal y la ciudadanía. Cada proyecto que emprendemos tiene como prioridad mejorar la seguridad, la movilidad y la conectividad de las colonias”, agregó.