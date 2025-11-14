A partir del 1 de diciembre, adornos navideños en la fachada del palacio municipal: Clemente Gómez

Este año no habrá videomapping

María Tenahua

El titular de la secretaría de Servicios Públicos, Clemente Gómez Medina, informó que este año no se proyectará el videomapping en la temporada decembrina.

En su lugar se colocará una cortina extensa de luces tipo led en la fachada del palacio municipal, con figuras navideñas.

Éste será el principal atractivo que podrán disfrutar los capitalinos y turistas, además de contar con más zonas peatonales con adornos navideños para que la gente se tome fotografías.

Resaltó los cuadrantes que se están adornando: Calle 5 de Mayo, 16 de Septiembre, El Parián, y el Barrio del Artista

Agregó que se colocará el árbol navideño de un tamaño de 20 metros de altura en el zócalo de la ciudad.