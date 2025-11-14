Llega al Jardín de El Carmen la esencia de Oaxaca

María Huerta

La esencia de Oaxaca llega al Jardín de El Carmen en Puebla capital.

Oos poblanos podrán recorrer puestos llenos de sabor, tradición y arte oaxaqueño, desde gastronomía típica hasta artesanías únicas.

¡Una experiencia cultural que no te puedes perder!.

Hasta el 23 de noviembre, este estado vecino estará en el Parque del Carmen, que se convertirá en un punto de encuentro donde visitantes y familias disfrutan la música, danza, el arte y las tradiciones de uno de los lugares más representativos del país.