Crecen 10% solicitudes de apoyos de personas con discapacidad: DIF municipal

María Tenahua

El director del Sistema DIF municipal de Puebla, Alejandro Cortés Carrasco, destacó que en todo el año han entregado 789 ayudas a personas con discapacidad.

Se han incrementado 10 por ciento las solicitudes de la gente en comparación al año pasado.

En este sentido, comentó que, de estos apoyos, 99 fueron de aparatos auditivos, 641 ortopédicos y 50 gastos médicos-hospitalarios.

Precisó que lo más solicitado por la gente es la silla de ruedas, andaderas y auditivos, las 17 juntas auxiliares tienen mayor demanda.