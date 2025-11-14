Albergue “Vida Digna” ofrece refugio a adultos mayores en temporada de frío

Erika Méndez

El albergue “Vida Digna” ofrece refugio a adultos mayores en esta temporada de frío, así como alimentación y atención médica sin costo.

El objetivo es que las personas en situación de vulnerabilidad, especialmente quienes no cuentan con un hogar, ni con el acompañamiento de sus familias tengan donde pernoctar y resguardarse de las inclemencias del tiempo.

“Vida Diga” forma parte del Sistema Municipal DIF estatal y se encuentra ubicado en la 9 Oriente número 14 de la colonia centro, en la capital poblana. Abre sus puertas a partir de las 6 de la tarde, todos los días del año y cuenta con medidas de higiene, espacios recreativos, reglas claras y filtros de seguridad.