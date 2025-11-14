Supuestos familiares de presos de San Miguel se niegan a dialogar: SSP

Erika Méndez

Presuntos familiares de personas privadas de la libertad en el penal San Miguel se negaron a dialogar, tras el cierre vial la mañana de este viernes, informó la secretaría de Seguridad Pública (SSP).

La dependencia encabezada por Francisco Sánchez González indicó que se acercaron para solicitar una mesa de diálogo y resolver sus inquietudes, sin embargo, rechazaron hablar y tampoco presentaron documentación que respaldara su carácter de familiares o representantes legales.

Ante ello, la SSP indicó que los señalamientos sobre abusos, casos de extorsión y tortura son impresicos y parten de información incorrecta.

Aseguró que la institución reitera que en todo momento se respetan los derechos humanos de los presos y que la operación del Centro Penitenciario se apega a los protocolos establecidos por la ley.