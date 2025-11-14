Familiares de presos del penal de San Miguel bloquean vialidad

Desde Puebla

Familiares de internos del penal de San Miguel bloquearon el camino al Batán, denunciaron abusos dentro del penal.

Pidieron n la intervención de las autoridades, ya que, acusaron, sus familiares son víctimas de tortura, extorsión y cobros indebidos.

Personal de Gobernación y la policía estatal preventiva llegó a dialogar con manifestantes y ofrecer una mesa de trabajo.