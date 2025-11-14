México vs. Uruguay: ¿Dónde y cuándo ver el partido amistoso?

TELEVISA

En noviembre la Liga MX se tomará una pausa para darle paso a la fecha FIFA, donde la Selección Mexicana tendrá dos importantes encuentros

La Selección Mexicana, que ya está clasificada y también es anfitriona, tendrá dos partidos amistosos de preparación, el primero será contra su similar de Uruguay y en Canal 5 lo podremos ver.

¿A qué hora pasará el partido de México vs. Uruguay en Canal 5?

Este enfrentamiento llega en un momento clave para ambas selecciones, pues se encuentran afinando detalles rumbo al Mundial 2026.

Javier Aguirre ya tiene listo a sus convocados para este encontronazo, sin embargo, Uruguay tiene bajas sesibles por lo que se especula que su alineación sea con Nahitan Nández, Ronald Araújo, Sebastián Cáceres, Matías Viña, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta, Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez, algunos de ellos son ídolos de equipos mexicanos.

Además, en los encuentros que han tenido estas naciones, generalmente dejan un marcador muy abultado, siendo Uruguay el que ha dominado, así ocurrió en los enfrentamientos que datan del 2018, 2022 y 2024.

El enfrentamiento de México contra Uruguay se disputará en el Estadio Corona de Torreón, este sábado 15 de noviembre, a las 6:50 p.m., por Canal 5.