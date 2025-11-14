Francia se clasifica al Mundial; Cristiano es expulsado en la derrota de Portugal ante Irlanda

AP

Kylian Mbappé y Francia definitivamente van a la Copa del Mundo de 2026. Cristiano Ronaldo podría ahora ser suspendido para el primer partido de Portugal en el gran torneo si su equipo finalmente gana su grupo de la eliminatoria.

Dos goles del delantero estelar Mbappé enviaron el jueves a Francia, dos veces campeona, con destino a la Copa del Mundo de 2026, gracias a una goleada en casa por 4-0 contra Ucrania. En contraste, Ronaldo fue expulsado por primera vez con la selección de Portugal, que tendrá que esperar al menos hasta el domingo para asegurar un boleto mundialista por séptima vez consecutiva después de caer sorpresivamente por 2-0 ante Irlanda

El mediocampista Michael Olise y el delantero suplente Hugo Ekitiké añadieron los otros goles en una segunda mitad dominante de Francia, subcampeona de la Copa del Mundo en 2022.

Mbappé envió tranquilamente el penalti directo al centro del arco para romper el empate a los 55 antes de que Olise se diera la vuelta en el área para anotar el segundo en el Parque de los Príncipes, situado en el oeste de París . Mbappé agregó su segundo tanto desde corta distancia a los 83 tras un tumulto en el área.

El atacante del Real Madrid llegó a 55 goles, sólo dos menos que Olivier Giroud, el máximo goleador histórico de Francia.

“La selección nacional francesa siempre será mejor con él en él”, dijo el entrenador Didier Deschamps sobre Mbappé. “Nos facilita las cosas. Desempeñó su papel perfectamente esta noche, como jugador y capitán del equipo nacional

Mbappé estuvo cerca de un hat-trick momentos después, pero disparó por encima tras quedar solo frente al portero.

Francia ha ganado el Grupo D con 13 puntos hasta ahora, Ucrania e Islandia están empatadas con siete puntos y lucharán por el segundo lugar el domingo, cuando se enfrenten.

Tarjeta roja a Ronaldo , Portugal aún no está en la fiesta

Portugal recibirá al último lugar Armenia en el último partido de la eliminatoria el domingo, a la misma hora en que Hungría sea anfitriona de Irlanda.

Portugal encabeza el Grupo F con 10 puntos, dos por delante de Hungría. Irlanda es tercera con siete unidades.

El exastro del Real Madrid fue expulsado por dar un codazo al defensa irlandés Dara O’Shea a los 60. El árbitro desenfundó una tarjeta amarilla pero minutos después la cambió por roja al revisarse el video.

Cristiano cumplirá una suspensión obligatoria de un partido impuesta por cualquier tarjeta roja cuando Portugal juegue contra Armenia. Las reglas disciplinarias de la FIFA requieren una suspensión de “al menos dos partidos por juego brusco grave” .

Troy Parrott puso a los anfitriones adelante con un cabezazo a corta distancia tras un tiro de esquina a los 17 minutos de un duelo que Portugal dominaba.

En otra oportunidad para Irlanda, Chiedozie Ogbene golpeó el poste en un contraataque en medio de la presión portuguesa antes de que Parrott añadiera su segunda anotación en el último minuto a poco del descanso, venciendo a Diogo Costa con un tiro raso desde dentro del área en el Aviva Stadium.

Doblete de Haaland

Erling Haaland anotó dos veces por Noruega, que se acercó aún más a la clasificación para la Copa del Mundo por primera vez desde 1998 al aplastar a Estonia por 4-1 en Oslo.

La victoria prácticamente asegura un lugar para los goleadores noruegos en el torneo del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

Italia tuvo que depender de goles tardíos de Gianluca Mancini y el suplente Francesco Pio Esposito para ganar 2-0 en Moldavia y es segunda en el Grupo I, detrás de la líder Noruega por tres puntos.

Italia probablemente tendrá que conformarse con el repechaje, donde la tetracampeona mundial fue eliminada en las dos ediciones pasadas. Recibe Noruega el domingo y tendría que ganar por un margen de nueve goles para clasificarse directamente debido a la diferencia de goles ampliamente superior de los nórdicos.

Haaland ha anotado 14 de los 33 goles con los que Noruega lidera la eliminatoria tras siete duelos. El delantero del Manchester City nació dos años después de que Noruega alcanzó por última vez la Copa del Mundo.

Inglaterra sigue perfecta

Inglaterra, ya clasificada, continuó su marcha en la eliminatoria.

Venció a Serbia 2-0 en el estadio de Wembley para mantener un récord perfecto en el Grupo K y aún no ha concedido un gol.

Bukayo Saka adelantó a Inglaterra mediante un remate de volea con la izquierda a los 28 tras un disparo inicial de Nico O’Reilly que fue bloqueado. El delantero suplente Eberechi Eze añadió el segundo a los 90 tras un pase de otro suplente, Phil Foden.

Albania venció a Andorra 1-0 en el mismo grupo para asegurar el segundo lugar.