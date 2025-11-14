Los ganadores de los Latin Grammy 2025: la lista completa

EL PAÍS MÉXICO
La ceremonia de los Latin Grammy 2025, que se realizó este jueves en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, tuvo a Bad Bunny como uno de los grandes favoritos de la noche. El puertorriqueño encabezó las nominaciones con 12 candidaturas, lo que lo colocó entre los artistas más destacados en las principales categorías. Finalmente, se llevó cinco premios: Álbum del Año, Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana, Mejor Interpretación Reggaetón, Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Canción Urbana.
Entre las figuras más premiadas de la noche también brillaron los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso. Después de alcanzar fama internacional con su presentación en el Tiny Desk de NPR, el dúo se ha consolidado como una de las propuestas más frescas de la música en español y debutó en los Latin Grammy con 10 nominaciones. Al igual que el boricua, se llevaron cinco premios —todos fuera de la ceremonia televisada—incluido el de Mejor Álbum de Música Alternativa. Otra de las sorpresas de la noche fue el triunfo de Alejandro Sanz en la categoría de Grabación del Año por el tema Palmeras en el Jardín. “Benito, te lo he robado, perdóname”, dijo con humor el intérprete español en su discurso de agradecimiento, haciendo referencia a las expectativas de que el premio fuera para Bad Bunny.
En esta edición de los Latin Grammy se incorporó la categoría Mejor Canción de Raíces, que reconoce grabaciones inéditas —vocales o instrumentales— que reflejen las tradiciones y orígenes de distintas comunidades, culturas o grupos sociales, especialmente aquellos de raíz hispanoamericana. En esta primera entrega el galardón fue para Luis Enrique y C4 Trío. También se suma la categoría Mejor Música para Medios Visuales, que este año premió la banda sonora de la serie de Netflix, Cien años de soledad. En tanto, el legendario cantante Raphael fue reconocido por la Academia Latina de la Grabación como Persona del Año, el máximo honor que otorga la asociación.
Grabación del Año
- Palmeras En El Jardín – Alejandro Sanz (GANADOR)
- Baile Inolvidable – Bad Bunny
- DtMF – Bad Bunny
- El Día Del Amigo – CA7RIEL & Paco Amoroso
- #Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso
- Desastres Fabulosos – Jorge Drexler & Conociendo Rusia
- Lara – Zoe Gotusso
- Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G
- Cancionera – Natalia Lafourcade
- Ao Teu Lado – Liniker Featuring Amaro Freitas & Anavitória
Álbum del Año
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny (GANADOR)
- Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
- Papota – CA7RIEL & Paco Amoroso
- Raíces – Gloria Estefan
- Puñito De Yocahú – Vicente García
- Al romper la burbuja – Joaquina
- Cancionera – Natalia Lafourcade
- Palabra De To’s (Seca) – Carín León
- Caju – Liniker
- En Las Nubes – Con Mis Panas – Elena Rose
- ¿Y Ahora Qué? – Alejandro Sanz
Canción del Año
- Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G (GANADOR)
- BAILE INoLVIDABLE – Bad Bunny
- Bogotá – Andrés Cepeda
- Cancionera – Natalia Lafourcade
- DtMF – Bad Bunny
- El Día Del Amigo – CA7RIEL & Paco Amoroso
- Otra Noche De Llorar – Mon Laferte
- Palmeras En El Jardín – Alejandro Sanz
- #Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso
- Veludo Marrom – Liniker, songwriter
Mejor Nuevo Artista
- Paloma Morphy (GANADOR)
- Alleh
- Annasofia
- Yerai Cortés
- Juliane Gamboa
- Camila Guevara
- Isadora
- Alex Luna
- Sued Nunes
- Ruzzi
Mejor Álbum Pop Contemporáneo
- ¿Y Ahora Qué? – Alejandro Sanz (GANADOR)
- Cuarto Azul – Aitana
- Palacio – Elsa y Elmar
- Al Romper La Burbuja – Joaquina
- En Las Nubes – Con Mis Panas – Elena Rose
Mejor Álbum Pop Tradicional
- Bogotá – Andrés Cepeda (GANADOR)
- Cursi – Zoe Gotusso
- Lo Que Nos Faltó Decir – Jesse & Joy
- Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall – Natalia Lafourcade
- Después De Los 30 – Raquel Sofía
Mejor Canción Pop
- El Día Del Amigo – CA7RIEL & Paco Amoroso (GANADOR)
- Bogotá – Andrés Cepeda
- Querida Yo – Yami Safdie & Camilo
- Soltera – Shakira
- Te Quiero – Nicole Zignago
Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina
- Veneka – Rawayana Featuring Akapellah (GANADOR)
- Orión (Sistek Remix) – Boza, Elena Rose & Sistek
- Ella Quiere Techno – Imanbek & Taichu
- QQQQ – Ela Minus
- Rulay En Dubai (Extended) – (Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin)
Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana
- DtMF – Bad Bunny (GANADOR)
- Capaz (Merengueton) – Alleh, Yorghaki
- De Maravisha – Tokischa Featuring Nathy Peluso
- La Plena W Sound 05 – W Sound Featuring Beele & Ovy On The Drums
- Roma – Jay Wheeler
Mejor Interpretación Reggaeton
- Voy A Llevarte Pa PR – Bad Bunny (GANADOR)
- Baja Pa’ Acá – Rauw Alejandro Featuring Alexis & Fido
- Dile A Él – Nicky Jam
- Brillar – Lenny Tavárez
- Reggaeton Malandro – Yandel Featuring Tego Calderón
Mejor Álbum de Música Urbana
- DeBí TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny (GANADOR)
- Underwater – Fariana
- Naiki – Nicki Nicole
- MPC (Música Popular Carioca) – Papatinho
- Elyte – Yandel
Mejor Canción de Rap/Hip Hop
- Fresh – Trueno (GANADOR)
- El Favorito De Mami – Big Soto Featuring Eladio Carrion
- Parriba – Akapellah Featuring Trueno
- Sudor Y Tinta – J Noa & Vakero
- Thc – Arcángel
Mejor Canción Urbana
- DtMF – Bad Bunny (GANADOR)
- Cosas Pendientes – Maluma
- En La City – Trueno & Young Miko
- LA MuDANZA – Bad Bunny
- Xq Eres Así – Alvaro Diaz Featuring Nathy Peluso
Mejor Álbum de Rock
- Novela – Fito Páez (GANADOR)
- Legado – A.N.I.M.A.L
- Luna En Obras (En Vivo) – Marilina Bertoldi
- A TRES DÍAS DE LA TIERRA – Eruca Sativa
- Gigante – Leiva
Mejor Canción de Rock
- Sale El Sol – Fito Páez (EMPATE)
- La Torre – Renee (EMPATE)
- Legado – A.N.I.M.A.L
- TRNA – Ali Stone
- VOLARTE – Eruca Sativa
Mejor Álbum de Pop/Rock
- Ya Es Mañana – Morat (GANADOR)
- Vándalos – Bandalos Chinos
- Malhablado – Diamante Eléctrico
- Malcriado – Lasso
- El Último Día De Nuestras Vidas – Dani Martín
- R – RENEE
Mejor Canción de Pop/Rock
- Desastres Fabulosos – Jorge Drexler & Conociendo Rusia (GANADOR)
- Ángulo Muerto – Leiva
- Lucifer – Lasso
- No llames lo mío nuestro – Joaquina
- Tu Manera De Amar – Debi Nova
- Un último vals – Joaquín Sabina
Mejor Álbum de Música Alternativa
- Papota – CA7RIEL & Paco Amoroso (GANADOR)
- PARA QUIÉN TRABAJAS Vol. I – Marilina Bertoldi
- Bodhiria – Judeline
- TODOS LOS DÍAS TODO EL DÍA – Latin Mafia
- DAISY – Rusowsky
Mejor Canción Alternativa
- #Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso (GANADOR)
- El Ritmo – Bandalos Chinos
- Joropo – Judeline
- Siento Que Merezco Más – Latin Mafia
- (Sola) – Paloma Morphy
Mejor Álbum de Salsa
- Fotografías – Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta (GANADOR)
- Big Swing – José Alberto “El Canario”
- Mira Como Vengo – Issac Delgado
- Infinito Positivo – Los Hermanos Rosario
- Debut Y Segunda Tanda, Vol. II – Gilberto Santa Rosa
Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato
- El Último Baile – Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella (GANADOR)
- SON 30 – Checo Acosta
- De Amor Nadie Se Muere – Karen Lizarazo
- Baila Kolombia – Los Cumbia Stars
- La Jerarquía – Peter Manjarrés & Luis José Villa
Mejor Álbum Merengue/Bachata
- Novato Apostador – Eddy Herrera (GANADOR)
- El Más Completo – Alex Bueno
- Milly Quezada Live Vol. 1 Desde El Teatro Nacional De República Dominicana – Milly Quezada
Mejor Álbum Tropical Tradicional
- Raíces – Gloria Estefan (GANADOR)
- Malena Burke Canta A Meme Solis, Vol. 1 – Malena Burke & Meme Solis
- Caminando Piango Piango – Orquesta Failde
Mejor Álbum Tropical Contemporáneo
- Puñito De Yocahú – Vicente García (GANADOR)
- Calidosa – Mike Bahía
- Ilusión Óptica – Pedrito Martínez
- Bingo – Alain Pérez
- Fiesta Candelaria – Puerto Candelaria
Mejor Canción Tropical
- Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G (GANADOR)
- Ahora O Nunca – Gilberto Santa Rosa
- Cariñito – Techy Fatule
- La Foto – Luis Enrique
- Nunca Me Fui – Fonseca & Rubén Blades
- Venga Lo Que Venga – Fonseca, Rawayana
Mejor Álbum Cantautor
- Cancionera – Natalia Lafourcade (GANADOR)
- Dos Hemisferios – Alejandro y Maria Laura
- el cuerpo después de todo – Valeria Castro
- Cosas Que Sorprenden A La Audiencia – Vivir Quintana
- Relatos – Ale Zéguer
Mejor Canción Cantautor
- Cancionera – Natalia Lafourcade (GANADOR)
- aeropuerto – Joaquina
- Amarte sin que quieras irte – Camilú
- Como Un Pájaro – Silvana Estrada
- Quisqueya – Vicente García
Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi
- ¿Quién + Como Yo? – Christian Nodal (GANADOR)
- Mi Suerte Es Ser Mexicano – Pepe Aguilar
- Alma De Reyna 30 Aniversario – Mariachi Reyna De Los Ángeles
Mejor Álbum de Música Banda
- 4218 – Julión Álvarez y su Norteño Banda (GANADOR)
- 25 Aniversario (Deluxe) – Luis Ángel “El Flaco”
- Edición Limitada – Banda Ms De Sergio Lizarraga
Mejor Álbum de Música Tejana
- Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.1/En Vivo) – Bobby Pulido (GANADOR)
- Imperfecto, Vol. 2 – El Plan
- Yo No Te Perdí – Gabriella
- Reflexiones – Grupo Cultura
- El Siguiente Paso (Live Session) – Marian y Mariel
- 6 – Juan Treviño
Mejor Álbum de Música Norteña
- La Lotería – Los Tigres Del Norte (GANADOR)
- El Plan & Manuel Alejandro – El Plan & Manuel Alejandro
- Pasado, Presente, Futuro – La Energía Norteña
- “V1V0” – Alfredo Olivas
- Frente A Frente – Pesado
Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea
- Palabra De To’s (Seca) – Carín León
- Mirada – Ivan Cornejo
- Leyenda – DannyLux
- Evolución – Grupo Firme
- Incómodo – Tito Double P
Mejor Canción Regional Mexicana
- La Lotería – Los Tigres Del Norte (GANADOR)
- Hecha Pa’ Mí – Grupo Frontera
- Me Jalo – Fuerza Regida y Grupo Frontera
- ¿Seguimos o No? – Lupita Infante
- Si Tú Me Vieras – Carín León y Maluma
- Tierra Trágame – Kakalo y Carín León
Mejor Canción de Raíces
- Aguacero – Luis Enrique y C4 Trío (GANADOR)
- Como Quisiera Quererte – El David Aguilar & Natalia Lafourcade
- El Palomo y La Negra – Natalia Lafourcade
- Ella – Anita Vergara y Tato Marenco
- Jardín del Paraíso – Monsieur Periné Featuring Bejuco
- Lo Que Le Pasó A Hawaii – Bad Bunny
Compositor del Año
- Edgar Barrera (GANADOR)
- João Ferreira
- Pablo Preciado
- Mónica Vélez
- Ale Zéguer
Productor del Año
- Rafa Arcaute y Federico Vindver (EMPATE)
- Nico Cotton (EMPATE)
- Edgar Barrera
- Andres Torres y Mauricio Rengifo
- Matheus Stiirmer
Mejor Video Musical Versión Corta
- #Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso (GANADOR)
- EL CLúB – Bad Bunny
- Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer (Dlre) – BK’
- Cura Pa Mi Alma – Vera GRV
- Full Time Papi – Guitarricadelafuente
Mejor Video Musical Versión Larga
- Papota (Short Film) – CA7RIEL & Paco Amoroso (GANADOR)
- Iradoh – 3 Atos De Irmandade: A Música, O Crime E A Justiça – Hodari
- Mon Laferte, Te Amo – Mon Laferte
- Lamento (Extended Cut) – Gaby Moreno
- Milton Bituca Nascimento – Varios Artistas
Mejor Música para Medios Visuales
- Cien Años De Soledad (Banda Sonora De La Serie De Netflix) – Camilo Sanabria (GANADOR)
- Cada Minuto Cuenta (Banda Sonora De La Serie Original De Prime Video) – Pedro Osuna
- El Eternauta (Banda Sonora De La Serie De Netflix) – Federico Jusid
- In The Summers – Cabra
- Pedro Páramo (Banda Sonora De La Serie De Netflix) – Gustavo Santaolalla
You may also like
-
Anuncian primera Feria Nacional del Frijol en Monumento a la Revolución
-
La Arrolladora Banda El Limón y Juanes unen fuerzas en una colaboración histórica “Una noche contigo”
-
Bobby Pulido ganador del Latin Grammy 2025 en la categoría “Mejor Álbum de Música Tejana”
-
Johnny Indovina presentará en México la gira acústica Storyteller Tour 2025 a finales de Noviembre.
-
Cáncer de pulmón, primer lugar de incidencia y mortalidad a nivel global