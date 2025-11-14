Los ganadores de los Latin Grammy 2025: la lista completa

EL PAÍS MÉXICO

La ceremonia de los Latin Grammy 2025, que se realizó este jueves en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, tuvo a Bad Bunny como uno de los grandes favoritos de la noche. El puertorriqueño encabezó las nominaciones con 12 candidaturas, lo que lo colocó entre los artistas más destacados en las principales categorías. Finalmente, se llevó cinco premios: Álbum del Año, Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana, Mejor Interpretación Reggaetón, Mejor Álbum de Música Urbana y Mejor Canción Urbana.

Entre las figuras más premiadas de la noche también brillaron los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso. Después de alcanzar fama internacional con su presentación en el Tiny Desk de NPR, el dúo se ha consolidado como una de las propuestas más frescas de la música en español y debutó en los Latin Grammy con 10 nominaciones. Al igual que el boricua, se llevaron cinco premios —todos fuera de la ceremonia televisada—incluido el de Mejor Álbum de Música Alternativa. Otra de las sorpresas de la noche fue el triunfo de Alejandro Sanz en la categoría de Grabación del Año por el tema Palmeras en el Jardín. “Benito, te lo he robado, perdóname”, dijo con humor el intérprete español en su discurso de agradecimiento, haciendo referencia a las expectativas de que el premio fuera para Bad Bunny.

En esta edición de los Latin Grammy se incorporó la categoría Mejor Canción de Raíces, que reconoce grabaciones inéditas —vocales o instrumentales— que reflejen las tradiciones y orígenes de distintas comunidades, culturas o grupos sociales, especialmente aquellos de raíz hispanoamericana. En esta primera entrega el galardón fue para Luis Enrique y C4 Trío. También se suma la categoría Mejor Música para Medios Visuales, que este año premió la banda sonora de la serie de Netflix, Cien años de soledad. En tanto, el legendario cantante Raphael fue reconocido por la Academia Latina de la Grabación como Persona del Año, el máximo honor que otorga la asociación.

Grabación del Año

Palmeras En El Jardín – Alejandro Sanz (GANADOR)

Baile Inolvidable – Bad Bunny

DtMF – Bad Bunny

El Día Del Amigo – CA7RIEL & Paco Amoroso

#Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso

Desastres Fabulosos – Jorge Drexler & Conociendo Rusia

Lara – Zoe Gotusso

Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G

Cancionera – Natalia Lafourcade

Ao Teu Lado – Liniker Featuring Amaro Freitas & Anavitória

Álbum del Año

DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny (GANADOR)

Cosa Nuestra – Rauw Alejandro

Papota – CA7RIEL & Paco Amoroso

Raíces – Gloria Estefan

Puñito De Yocahú – Vicente García

Al romper la burbuja – Joaquina

Cancionera – Natalia Lafourcade

Palabra De To’s (Seca) – Carín León

Caju – Liniker

En Las Nubes – Con Mis Panas – Elena Rose

¿Y Ahora Qué? – Alejandro Sanz

Canción del Año

Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G (GANADOR)

BAILE INoLVIDABLE – Bad Bunny

Bogotá – Andrés Cepeda

Cancionera – Natalia Lafourcade

DtMF – Bad Bunny

El Día Del Amigo – CA7RIEL & Paco Amoroso

Otra Noche De Llorar – Mon Laferte

Palmeras En El Jardín – Alejandro Sanz

#Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso

Veludo Marrom – Liniker, songwriter

Mejor Nuevo Artista

Paloma Morphy (GANADOR)

Alleh

Annasofia

Yerai Cortés

Juliane Gamboa

Camila Guevara

Isadora

Alex Luna

Sued Nunes

Ruzzi

Mejor Álbum Pop Contemporáneo

¿Y Ahora Qué? – Alejandro Sanz (GANADOR)

Cuarto Azul – Aitana

Palacio – Elsa y Elmar

Al Romper La Burbuja – Joaquina

En Las Nubes – Con Mis Panas – Elena Rose

Mejor Álbum Pop Tradicional

Bogotá – Andrés Cepeda (GANADOR)

Cursi – Zoe Gotusso

Lo Que Nos Faltó Decir – Jesse & Joy

Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall – Natalia Lafourcade

Después De Los 30 – Raquel Sofía

Mejor Canción Pop

El Día Del Amigo – CA7RIEL & Paco Amoroso (GANADOR)

Bogotá – Andrés Cepeda

Querida Yo – Yami Safdie & Camilo

Soltera – Shakira

Te Quiero – Nicole Zignago

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina

Veneka – Rawayana Featuring Akapellah (GANADOR)

Orión (Sistek Remix) – Boza, Elena Rose & Sistek

Ella Quiere Techno – Imanbek & Taichu

QQQQ – Ela Minus

Rulay En Dubai (Extended) – (Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin)

Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana

DtMF – Bad Bunny (GANADOR)

Capaz (Merengueton) – Alleh, Yorghaki

De Maravisha – Tokischa Featuring Nathy Peluso

La Plena W Sound 05 – W Sound Featuring Beele & Ovy On The Drums

Roma – Jay Wheeler

Mejor Interpretación Reggaeton

Voy A Llevarte Pa PR – Bad Bunny (GANADOR)

Baja Pa’ Acá – Rauw Alejandro Featuring Alexis & Fido

Dile A Él – Nicky Jam

Brillar – Lenny Tavárez

Reggaeton Malandro – Yandel Featuring Tego Calderón

Mejor Álbum de Música Urbana

DeBí TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny (GANADOR)

Underwater – Fariana

Naiki – Nicki Nicole

MPC (Música Popular Carioca) – Papatinho

Elyte – Yandel

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

Fresh – Trueno (GANADOR)

El Favorito De Mami – Big Soto Featuring Eladio Carrion

Parriba – Akapellah Featuring Trueno

Sudor Y Tinta – J Noa & Vakero

Thc – Arcángel

Mejor Canción Urbana

DtMF – Bad Bunny (GANADOR)

Cosas Pendientes – Maluma

En La City – Trueno & Young Miko

LA MuDANZA – Bad Bunny

Xq Eres Así – Alvaro Diaz Featuring Nathy Peluso

Mejor Álbum de Rock

Novela – Fito Páez (GANADOR)

Legado – A.N.I.M.A.L

Luna En Obras (En Vivo) – Marilina Bertoldi

A TRES DÍAS DE LA TIERRA – Eruca Sativa

Gigante – Leiva

Mejor Canción de Rock

Sale El Sol – Fito Páez (EMPATE)

La Torre – Renee (EMPATE)

Legado – A.N.I.M.A.L

TRNA – Ali Stone

VOLARTE – Eruca Sativa

Mejor Álbum de Pop/Rock

Ya Es Mañana – Morat (GANADOR)

Vándalos – Bandalos Chinos

Malhablado – Diamante Eléctrico

Malcriado – Lasso

El Último Día De Nuestras Vidas – Dani Martín

R – RENEE

Mejor Canción de Pop/Rock

Desastres Fabulosos – Jorge Drexler & Conociendo Rusia (GANADOR)

Ángulo Muerto – Leiva

Lucifer – Lasso

No llames lo mío nuestro – Joaquina

Tu Manera De Amar – Debi Nova

Un último vals – Joaquín Sabina

Mejor Álbum de Música Alternativa

Papota – CA7RIEL & Paco Amoroso (GANADOR)

PARA QUIÉN TRABAJAS Vol. I – Marilina Bertoldi

Bodhiria – Judeline

TODOS LOS DÍAS TODO EL DÍA – Latin Mafia

DAISY – Rusowsky

Mejor Canción Alternativa

#Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso (GANADOR)

El Ritmo – Bandalos Chinos

Joropo – Judeline

Siento Que Merezco Más – Latin Mafia

(Sola) – Paloma Morphy

Mejor Álbum de Salsa

Fotografías – Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta (GANADOR)

Big Swing – José Alberto “El Canario”

Mira Como Vengo – Issac Delgado

Infinito Positivo – Los Hermanos Rosario

Debut Y Segunda Tanda, Vol. II – Gilberto Santa Rosa

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

El Último Baile – Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella (GANADOR)

SON 30 – Checo Acosta

De Amor Nadie Se Muere – Karen Lizarazo

Baila Kolombia – Los Cumbia Stars

La Jerarquía – Peter Manjarrés & Luis José Villa

Mejor Álbum Merengue/Bachata

Novato Apostador – Eddy Herrera (GANADOR)

El Más Completo – Alex Bueno

Milly Quezada Live Vol. 1 Desde El Teatro Nacional De República Dominicana – Milly Quezada

Mejor Álbum Tropical Tradicional

Raíces – Gloria Estefan (GANADOR)

Malena Burke Canta A Meme Solis, Vol. 1 – Malena Burke & Meme Solis

Caminando Piango Piango – Orquesta Failde

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

Puñito De Yocahú – Vicente García (GANADOR)

Calidosa – Mike Bahía

Ilusión Óptica – Pedrito Martínez

Bingo – Alain Pérez

Fiesta Candelaria – Puerto Candelaria

Mejor Canción Tropical

Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G (GANADOR)

Ahora O Nunca – Gilberto Santa Rosa

Cariñito – Techy Fatule

La Foto – Luis Enrique

Nunca Me Fui – Fonseca & Rubén Blades

Venga Lo Que Venga – Fonseca, Rawayana

Mejor Álbum Cantautor

Cancionera – Natalia Lafourcade (GANADOR)

Dos Hemisferios – Alejandro y Maria Laura

el cuerpo después de todo – Valeria Castro

Cosas Que Sorprenden A La Audiencia – Vivir Quintana

Relatos – Ale Zéguer

Mejor Canción Cantautor

Cancionera – Natalia Lafourcade (GANADOR)

aeropuerto – Joaquina

Amarte sin que quieras irte – Camilú

Como Un Pájaro – Silvana Estrada

Quisqueya – Vicente García

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

¿Quién + Como Yo? – Christian Nodal (GANADOR)

Mi Suerte Es Ser Mexicano – Pepe Aguilar

Alma De Reyna 30 Aniversario – Mariachi Reyna De Los Ángeles

Mejor Álbum de Música Banda

4218 – Julión Álvarez y su Norteño Banda (GANADOR)

25 Aniversario (Deluxe) – Luis Ángel “El Flaco”

Edición Limitada – Banda Ms De Sergio Lizarraga

Mejor Álbum de Música Tejana

Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.1/En Vivo) – Bobby Pulido (GANADOR)

Imperfecto, Vol. 2 – El Plan

Yo No Te Perdí – Gabriella

Reflexiones – Grupo Cultura

El Siguiente Paso (Live Session) – Marian y Mariel

6 – Juan Treviño

Mejor Álbum de Música Norteña

La Lotería – Los Tigres Del Norte (GANADOR)

El Plan & Manuel Alejandro – El Plan & Manuel Alejandro

Pasado, Presente, Futuro – La Energía Norteña

“V1V0” – Alfredo Olivas

Frente A Frente – Pesado

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

Palabra De To’s (Seca) – Carín León

Mirada – Ivan Cornejo

Leyenda – DannyLux

Evolución – Grupo Firme

Incómodo – Tito Double P

Mejor Canción Regional Mexicana

La Lotería – Los Tigres Del Norte (GANADOR)

Hecha Pa’ Mí – Grupo Frontera

Me Jalo – Fuerza Regida y Grupo Frontera

¿Seguimos o No? – Lupita Infante

Si Tú Me Vieras – Carín León y Maluma

Tierra Trágame – Kakalo y Carín León

Mejor Canción de Raíces

Aguacero – Luis Enrique y C4 Trío (GANADOR)

Como Quisiera Quererte – El David Aguilar & Natalia Lafourcade

El Palomo y La Negra – Natalia Lafourcade

Ella – Anita Vergara y Tato Marenco

Jardín del Paraíso – Monsieur Periné Featuring Bejuco

Lo Que Le Pasó A Hawaii – Bad Bunny

Compositor del Año

Edgar Barrera (GANADOR)

João Ferreira

Pablo Preciado

Mónica Vélez

Ale Zéguer

Productor del Año

Rafa Arcaute y Federico Vindver (EMPATE)

Nico Cotton (EMPATE)

Edgar Barrera

Andres Torres y Mauricio Rengifo

Matheus Stiirmer

Mejor Video Musical Versión Corta

#Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso (GANADOR)

EL CLúB – Bad Bunny

Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer (Dlre) – BK’

Cura Pa Mi Alma – Vera GRV

Full Time Papi – Guitarricadelafuente

Mejor Video Musical Versión Larga

Papota (Short Film) – CA7RIEL & Paco Amoroso (GANADOR)

Iradoh – 3 Atos De Irmandade: A Música, O Crime E A Justiça – Hodari

Mon Laferte, Te Amo – Mon Laferte

Lamento (Extended Cut) – Gaby Moreno

Milton Bituca Nascimento – Varios Artistas

Mejor Música para Medios Visuales