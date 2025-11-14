América Femenil derrotó a Chivas y apunta a una nueva final de la Liga MX Femenil

EL UNIVERSAL

América Femenil dio un golpe de autoridad en la semifinal de ida del Apertura 2025 al vencer (0-2) a Chivas en el Estadio Akron.

El equipo local no supo aprovechar la ventaja de la casa y terminó sucumbiendo ante una versión americanista que vivió una noche inspirada, mostrando solidez defensiva y pegada en momentos clave.

El equipo comandado por Ángel Villacampa, que hace unos días dejó en el camino a Rayadas de Monterrey en cuartos de final, fue superior a las tapatías, que poco pudieron hacer ante la velocidad de las de Coapa.

La primera anotación del encuentro llegó prácticamente con la llegada del silbatazo inicial, de los pies de Scarlett Camberos, quien aprovechó la falta de comunicación de la defensa para mandar con un disparo el balón al fondo al minuto 2.

El gol temprano fue un golpe del que no pudo reponerse Guadalajara, que pese a intentar no pudo inquietar la meta de las Águilas, quienes fueron inteligentes para mantener la ventaja.

Con la llegada del segundo tiempo, las locales saltaron con una idea diferente de dejar todo en el campo y, en uno de los mejores momentos en la cancha, recibieron el segundo golpe.

El tanto que definió el partido llegó tras la definición de Kimberly Rodríguez, que aprovechó una peinada dentro del área y firmó el segundo al minuto 57.

La segunda anotación echó por la borda cualquier intento de Chivas, que se mantuvo cerca de descontar, pero no lo logró. Con este resultado, las Águilas toman ventaja y se acercan a una nueva final, dejando a Chivas con la obligación de reaccionar en la vuelta.