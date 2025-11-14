Fórmula 1: Así le fue a Checo Pérez en su primer test con Cadillac

RÉCORD

La espera fue larga, pero Sergio ‘Checo’ Pérez finalmente volvió a las pistas. El mexicano tuvo su primera prueba con Cadillac en Imola, donde se subió a un SF-23, auto de Ferrari utilizado hace dos temporadas, pero que en esta ocasión fue totalmente negro. El objetivo de la sesión fue ver el estado en el que se encuentra el mexicano y empezar el entrenamiento de los mecánicos.

Durante la prueba en el Enzo y Dino Ferrari de Imola, 25 integrantes de la escudería italiana se unieron a los del equipo estadounidense para apoyarles en estas primeras pruebas. El director de Cadillac, Graeme Lowdon, junto con Peter Crolla y Caroline McGrory, directora jurídica, se encargaron de supervisar la sesión.

¿Cómo le fue a Checo Pérez en su primera prueba con Cadillac?

Después de casi un año de inactividad, luego de su salida de Red Bull, Checo volvió al volante de un monoplaza con un casco completamente negro, en el cual solo se podía leer la palabra Cadillac. Pero los diez meses de pausa, Pérez Mendoza rindió como si no hubiera pasado el tiempo y cubrió 99 vueltas (457 km), con un mejor tiempo de 1:18.82.

Al respecto, Lowdon se dijo satisfecho con lo realizado. Reconoció que lo más importante era entrenar a los mecánicos y que aprendan los procedimientos. “Pero ni siquiera estaba empujando. Todavía hay cosas que mejorar, pero estamos cumpliendo el programa”, señaló en declaraciones recuperadas por Motorsport.

Para mañana se espera que el programa sea similar, además de incluir una parada en boxes para comenzar con esos ensayos también. Por ahora, Checo es el único piloto que realizará las pruebas, ya que Valtteri Bottas sigue con Mercedes como piloto de reserva de Mercedes.

¿Cuándo volverá a correr Checo Pérez en Fórmula 1?

La espera fue larga para los aficionados más fieles del tapatío, que nunca perdieron la fe de ver al mexicano de nuevo con un equipo de la máxima categoría del automovilismo. Sin embargo, ahora tendrán que esperar un poco más para ver al ‘Viejo Sabroso’ de nuevo a bordo de un monoplaza en una carrera oficial.

La Temporada 2026 de la Fórmula 1 nuevamente comenzará con el Gran Premio de Australia, programado del viernes 6 al domingo 8 de marzo. Melbourne fue el escenario en el cual Checo Pérez debutó en 2011, aunque desafortunadamente sufrió una descalificación en aquella ocasión con Sauber. Desde entonces, su mejor resultado fue el segundo lugar con Red Bull en 2022.

Antes de la carrera en Australia, Pérez Mendoza tendrá sus primeras pruebas en Barcelona, del 26 al 30 de enero. Será en ese momento que oficialmente Checo vuelva a vestirse con un monoplaza, independientemente de las pruebas que realice antes con Cadillac. Tras el test en Montmeló, habrá una segunda prueba del 11 al 13 de febrero en Bahráin.