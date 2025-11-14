Hoy y lunes estará cerrado el edificio de Finanzas

_Trámites y recaudación en línea por días inhábiles: Gobierno de Puebla
-Se suspenderán actividades conforme al artículo 16, segundo párrafo, del Código Fiscal del Estado.
Desde Puebla
CIUDAD DE PUEBLA, Pue. – La Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla informa a la ciudadanía que las oficinas recaudadoras, el Registro Público y las delegaciones catastrales permanecerán cerradas los días 14 y 17 de noviembre.
El sistema de recaudación en línea opera con normalidad, y las y los contribuyentes pueden realizar sus trámites en los portales oficiales: https://ventanilladigital.puebla.gob.mx/ y https://rl.puebla.gob.mx/.
La atención presencial en todas las oficinas se reanuda el 18 de noviembre, en los horarios habituales.
Gobierno del Estado mantiene habilitados los servicios en línea para que las y los contribuyentes puedan continuar con sus trámites y efectuar pagos durante estos días inhábiles.
