Video: Encapuchados agredieron a taxista en las inmediaciones del mercado Hidalgo

Desde Puebla

Tres vehículos particulares con personas encapuchadas atacaron un taxi en inmediaciones del mercado Hidalgo, rompieron cristales del automóvil.

El taxi quedó atrapado en el tráfico luego de perseguir a otro vehículo, momento en que los agresores aprovecharon para agredir.

Hasta el momento se desconoce el motivo de la agresión.

Por estos actos vandalicos no hubo personas detenidas y el conductor del taxi resultó herido.