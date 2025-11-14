Video: Encapuchados agredieron a taxista en las inmediaciones del mercado Hidalgo

https://x.com/desachyroberto/status/1989448949196100038?s=48
Desde Puebla
Tres vehículos particulares con personas encapuchadas atacaron un taxi en inmediaciones del mercado Hidalgo, rompieron cristales del automóvil.
El taxi quedó atrapado en el tráfico luego de perseguir a otro vehículo, momento en que los agresores aprovecharon para agredir.
Hasta el momento se desconoce el motivo de la agresión.
Por estos actos vandalicos no hubo personas detenidas y el conductor del taxi resultó herido.
You may also like
-
Los ganadores de los Latin Grammy 2025: la lista completa
-
Anuncian primera Feria Nacional del Frijol en Monumento a la Revolución
-
Mariano Osorio recibió en España la distinción de la Honorífica Orden Internacional de Mérito
-
Corte somete a Salinas Pliego: le ordena pagar 33 mil mdp
-
Estados Unidos sanciona a empresas por lavar dinero para el Cártel de Sinaloa mediante casinos y restaurantes