El Consejo de la Judicatura elige al Consejero Pedro Antonio Martínez Hernández como nuevo Presidente

Staff/RG
En sesión del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, se dio trámite y se aceptó la renuncia del Magistrado José Eduardo Hernández Sánchez al cargo de Presidente del órgano colegiado.
Posteriormente, y en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, las Consejeras y Consejeros procedieron a la elección del nuevo titular de la Presidencia, resultando electo por unanimidad el Consejero Pedro Antonio Martínez Hernández.
El nuevo Presidente ha desempeñado diversas funciones técnico-jurídicas y de gestión dentro del Poder Judicial del Estado, colaborando tanto en órganos jurisdiccionales como en áreas administrativas. Su labor se ha caracterizado por el análisis de asuntos civiles y la coordinación de actividades para el adecuado funcionamiento de órganos judiciales. Desde su incorporación al Consejo de la Judicatura, ha participado en procesos de supervisión, modernización y mejora institucional orientados a la atención a la ciudadanía, la eficiencia de los servicios judiciales y la infraestructura en los distritos judiciales del estado.
Con este relevo institucional, el Consejo de la Judicatura reitera su compromiso con la transparencia, la legalidad y la continuidad del trabajo colegiado que fortalece el funcionamiento del Poder Judicial del Estado de Puebla
