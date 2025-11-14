Max Gutiérrez cierra la temporada como subcampeón de NASCAR México Series 2025

Staff/RG

Max Gutiérrez concluye una intensa final en Puebla tras una carrera llena de incidentes y emoción

El Autódromo Miguel E. Abed fue escenario de una de las finales más intensas de NASCAR México Series, donde Max Gutiérrez, piloto de Bizzarro, se quedó con el subcampeonato 2025 tras una competencia caótica que marcó el tono del cierre de temporada.

Después de haber calificado en la posición 12, Max mantuvo un paso constante dentro del top 10 durante la mayor parte de la carrera, mostrando ritmo en cada reinicio. En la parte final, el piloto del auto #23 Team GP protagonizó una intensa batalla por las posiciones de punta. En la última curva antes de tomar la bandera a cuadros, realizó un movimiento arriesgado que, pese a los contactos y la polémica generada, le permitió finalizar en la quinta posición detrás de Alex de Alba.

El cierre, tan emocionante como caótico, reflejó el alto nivel de competencia que caracterizó toda la temporada. Con este resultado, Max aseguró el subcampeonato de NASCAR México Series 2025, quedando muy cerca de alcanzar su primer título en la categoría.

Aunque se marchó con un sabor agridulce, el piloto mexicano destacó el trabajo de su equipo y la constancia demostrada a lo largo del año, en el que sumó victorias, podios y resultados que lo consolidan como uno de los protagonistas más fuertes de la parrilla.