Bobby Pulido ganador del Latin Grammy 2025 en la categoría “Mejor Álbum de Música Tejana”

Staff/RG

Las Tres décadas de trayectoria de BOBBY PULIDO cierran su ciclo el día de hoy al obtener hace unos momentos el Latin Grammy 2025.

El día de hoy se llevó a cabo la 26° Edición de los Premios Latin Grammy, en donde BOBBY PULIDO se alza como ganador de la categoría “Mejor Álbum de Música Tejana”, gracias a su disco “BOBBY PULIDO & FRIENDS UNA TUYA Y UNA MÍA VOL. 1”.

De acuerdo a las palabras de agradecimiento que BOBBY dio en el escenario al recibir el Galardón, este es un premio que recibe lleno de alegría y agradecimiento justo en el cierre de su carrera musical, haciendo mención especial a su papá Roberto Pulido, quien fue su inspiración y guía para que esta carrera se mantuviera en el camino del éxito.

Este es el segundo Latin Grammy al que BOBBY PULIDO se hace acreedor, el primero de ellos lo ganó en 2022 en la misma categoría que el día de hoy, por su disco “PARA QUE BAILE MI PUEBLO”.

BOBBY PULIDO cierra este año con una nominación al Grammy 2026, en la categoría de “Best Música Mexicana Álbum (Including Tejano)”, gracias a su disco “BOBBY PULIDO & FRIENDS UNA TUYA Y UNA MÍA POR LA PUERTA GRANDE (EN VIVO)”, cuyo evento de premiación se llevará a cabo el próximo domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California.

BOBBY PULIDO cierra un ciclo en su carrera, pero inicia otro lleno de mucho trabajo y una lista de sueños por cumplir. No lo veremos más cantando en los escenarios, sin embargo su legado musical vivirá para siempre entre nosotros, y sirviendo de ejemplo a las futuras generaciones que desean hacer una carrera musical.