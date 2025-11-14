Cuídate de no caer en fraudes durante el “Buen Fin”

En este periodo es común que haya muchos fraudes digitales, por lo que debes poner atención a los mensajes que recibas para verificar que sean verdaderos.

Por el Dr. Miguel Navarro Castellanos, Académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)

Con el buen fin las compras por internet se van a multiplicar, pero también se multiplicarán los fraudes y tenemos que estar atentos para nos ser víctima.

Estos días se intensificarán los mensajes de “tenemos un paquete que entregarte”, “no puedo enviarte un mensaje, por favor mándame un mensaje por whatsapp”, “reclama tus puntos de tu tarjeta”, “vuela por solamente 1 peso, solo hoy”, entre otros muchos, donde nos piden dar “click” en una liga de internet.

Pero ¿cuáles son las formas más novedosas de fraude que podemos sufrir este buen fin? El primero de todos es el pishing donde parece que el mensaje viene de una empresa reconocida, pero tiene como objetivo que demos algún “click” para que roben tu información personal o incluso tengan acceso total a tu celular; este “buen fin” aparecerán nuevas empresas o páginas donde venden productos super rebajados y son productos que nunca entregarán o el llamado smishing donde recibes mensajes de texto de los llamados SMS haciéndose pasar por bancos o empresas.

Entonces, ¿qué podemos hacer para estar preparados y no caer en estas trampas? Lo primero es que tenemos que ser escépticos y no confiar inmediatamente, debemos preguntarnos si es verdad lo que nos ofrecen, es decir, no debemos atender comunicaciones no solicitadas. En esta duda tenemos que verificar el link que nos comparten y validar que sea una página real. La recomendación es que jamás nos comuniquemos por el mail o whatsapp que nos envíen, si estamos interesados busquemos la página oficial y contactemos por las vías oficiales de la empresa.

Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que, si bien es cierto que el “buen fin” son solo unos días, todas las empresas tienen claro que sus promociones son en todos los días del programa, por lo que tenemos que dudar de todas esas promociones que no dan solo algunas horas o minutos para lograrlas.

No demos compartir información sensible, nunca debemos dar nuestra información con desconocidos. Muchas estrategias de fraude te piden que compartas tu identificación o los números de tus tarjetas. Los bancos no te piden esta información y mucho menos el número CVV que está en el reverso de tu tarjeta, ese número no lo debes compartir con nadie. Si te llegan mensajes de recuperación con claves o dígitos, no los compartas con nadie.

Seamos prudentes en las redes sociales, si bien es cierto que el buen fin ofrecen grandes ofertas y promociones, tenemos que dudar de todas aquellas que sean super agresivas, es válido dudar de las ofertas demasiado buenas para ser reales. No dudo que existan empresas que tengan estrategias agresivas de descuentos, pero tenemos que verificar en la fuente oficial de la empresa.

Quiero recomendarles que al terminar el “buen fin” monitoreemos nuestras cuentas bancarias y que validemos que los cargos sean exactamente los que correspondan con nuestras compras. Si ves un movimiento no reconocido, acude de inmediato a tu Banco.

El Dr. Miguel Navarro Castellanos es Director del Departamento de Ciencias Jurídicas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG).