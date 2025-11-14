La Arrolladora Banda El Limón y Juanes unen fuerzas en una colaboración histórica “Una noche contigo”

Staff/RG

LA ARROLLADORA BANDA EL LIMÓN, una de las agrupaciones más emblemáticas e influyentes de la música regional mexicana, une su inconfundible sonido con el talento del múltiple Grammy artista latino, reconocido cantante, músico y compositor colombiano, JUANES, en una colaboración sin precedentes.

“Una Noche Contigo” es fruto de la inspiración del mismo JUANES, quien junto a Edgar Barrera y Julio Reyes, crearon una espectacular melodía que hoy representa un encuentro entre dos potencias musicales de Latinoamérica que, desde sus raíces, comparten la pasión por crear música que conecta emociones y culturas.

“Es un orgullo poder unir el sonido de La Arrolladora con el talento de un artista que admiramos profundamente como Juanes. La música es un lenguaje universal que une culturas y sentimientos, y cuando se interpreta con el corazón, siempre logra llegar al alma del público.” — Don René Camacho, líder de LA ARROLLADORA BANDA EL LIMÓN.

“Como compositor, para mí siempre es gratificante cuando una de mis canciones es interpretada por músicos de otro género y que buscan crear algo único. Mi inspiración para “Una Noche Contigo” surgió de la fusión de influencias de The Beatles y Otis Redding, además del trabajo de los legendarios baladistas como Juan Gabriel y José José. Siento que es un momento muy especial, un cierre de ciclo, que un grupo tan reconocido como La Arrolladora Banda El Limón transforme la canción en otro estilo de la música mexicana. Para mí, es un verdadero placer colaborar con ellos en este tema.” – JUANES

“Una Noche Contigo”, lanzada originalmente por JUANES en abril de 2025, toma nueva vida ahora en esta versión que trasciende géneros y fronteras, reafirmando que cuando la música es auténtica, ¡no existen límites!

El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales y narra un encuentro inesperado entre dos personas que se atraen profundamente. A través de su letra, invita a vivir el momento presente, dejando atrás las preocupaciones del pasado y del futuro.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, LA ARROLLADORA BANDA EL LIMÓN continúa conquistando generaciones y posicionando éxitos que forman parte del ADN musical latino. Hoy, lo hace una vez más con esta colaboración única que celebra la unión, el amor y la fuerza de la música sin fronteras.