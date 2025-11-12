Video: Anuncian operativo especial para el Buen Fin

María Tenahua

Autoridades municipales de Puebla anunciaron el operativo especial de esta temporada el Buen Fin.

Por ello, van a desplegar 311 elementos para vigilar 19 puntos comerciales y gastronómicos, además, se espera una derrama de 4 mil millones de pesos.

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Félix Pallares Miranda, destacó que para estas fechas se trabajará de forma conjunta con el gobierno del estado y municipios conurbados, con el objetivo de paz social en la capital poblana.

En su turno, el secretario de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas, destacó que estos días se espera una derrama económica de 4 mil millones de pesos, debido a que miles de unidades comerciales ofrecerán promociones a la gente.

Finalmente, el titular de la secretaría General de Gobierno (SGG), Franco Rodríguez Álvarez, aseguró que no se permitirán informales en el Centro Histórico, se realizará un operativo especial.