Staff/RG

Estas son las mejores plataformas de envíos en México para escalar tu ecommerce en 2025:

Cubbo Estafeta DHL Express Mexico FedEx Mexico 99 Minutos UPS Mexico Redpack Paquetexpress Envia.com Ivoy Skydropx Amazon Shipping Mexico iMile Mexico Cargamos Sendex

Contar con una plataforma de envíos en México ya no es opcional. Si vendes online y quieres crecer con márgenes sanos, necesitas velocidad, trazabilidad en tiempo real y devoluciones sencillas. La logística dejó de ser “back office”. Hoy define la experiencia de compra y la repetición de pedidos.

Integrar una solución de envíos confiable con tu tienda o marketplace te da visibilidad de inventario, automatiza la gestión de órdenes y te permite ofrecer promesas de entrega competitivas sin disparar costos ni complejidad operativa.

A continuación, un listado totalmente reescrito con las mejores opciones del país, empezando por Cubbo.

Las 15 mejores plataformas de envíos en México

1. Cubbo

Cubbo es una plataforma de fulfillment especializada en e-commerce. Recibe tu inventario, lo almacena, prepara los pedidos y los despacha con la mejor paquetería para cada destino. Todo desde una plataforma propia que se integra con Shopify, Mercado Libre, Amazon, VTEX, WooCommerce y más.

Fortalezas

Same day en CDMX y promedios de 1.3 días al resto del país.

Operación 365 días del año con atención en picos de demanda.

Devoluciones ágiles y reintegración de producto el mismo día.

Panel con inventario, pedidos y guías en tiempo real.

Apoyo en importaciones para marcas que aterrizan en México.

Ideal para: Tiendas con volumen en crecimiento que buscan SLA de marketplace pero con identidad de marca propia y control total de datos.

2. Estafeta

Estafeta es una de las empresas de paquetería más reconocidas en México, con más de cuatro décadas de experiencia y una red de cobertura que abarca prácticamente todo el país.

Su propuesta se basa en ofrecer entregas confiables, servicios exprés, soluciones económicas y opciones de carga especializada.

Es ideal para ecommerce que buscan un socio logístico estable y con alcance nacional.

Su punto fuerte es la capilaridad: llega donde otros operadores no lo hacen, aunque los tiempos de entrega pueden variar según la zona y el volumen de pedidos en temporada alta.

3. DHL Express México

DHL Express es sinónimo de velocidad, precisión y trazabilidad.

Su red internacional conecta México con los principales mercados del mundo, lo que la convierte en una de las opciones más sólidas para ecommerce que manejan importaciones o exportaciones.

Ofrece entregas nacionales sumamente rápidas, atención personalizada y seguimiento en tiempo real.

Aunque sus tarifas suelen ser más altas en servicios urgentes, su confiabilidad y cumplimiento hacen que muchas marcas premium la elijan como su operador principal.

4. FedEx México

FedEx combina la potencia de una red global con un servicio robusto dentro de México.

Ofrece distintas modalidades: desde entregas al día siguiente hasta opciones económicas con plazos más amplios.

Su sistema de rastreo en línea y su infraestructura tecnológica garantizan transparencia total en cada envío.

Es una opción ideal para empresas que venden tanto dentro del país como al extranjero, y que buscan consistencia, soporte y cumplimiento sin sorpresas.

5. 99 Minutos

99 Minutos se ha posicionado como una de las soluciones más rápidas y ágiles para la última milla en México.

Opera principalmente en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, ofreciendo entregas same-day y next-day con una experiencia centrada en el cliente.

Su enfoque en rapidez y comunicación constante con el comprador final la ha convertido en una referencia para marcas que quieren ofrecer entregas inmediatas.

Sin embargo, fuera de las principales ciudades su cobertura sigue siendo limitada, por lo que es una opción ideal para negocios con concentración urbana.

6. UPS México

UPS es un referente internacional con una presencia sólida en México.

Su modelo combina servicios de paquetería, carga y soluciones logísticas empresariales, asegurando entregas garantizadas y un manejo estandarizado de documentación.

Es especialmente útil para empresas con operaciones internacionales o sectores regulados que requieren trazabilidad y cumplimiento absoluto.

Su confiabilidad y cobertura global la mantienen entre las mejores opciones del mercado corporativo.

7. Redpack

Redpack es una empresa mexicana con más de 25 años en el sector, reconocida por su flexibilidad y trato cercano.

Ofrece servicios de mensajería, paquetería y soluciones adaptadas a ecommerce de distintos tamaños.

Su punto fuerte es la atención al cliente y la capacidad de personalizar servicios según las necesidades de cada negocio.

Es una alternativa práctica y asequible, especialmente para pymes que buscan profesionalizar su logística sin costos excesivos.

8. Paquetexpress

Paquetexpress ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años, consolidándose como una de las opciones más competitivas en el mercado mexicano.

Se distingue por su enfoque en la seguridad de las entregas, la atención al cliente y la trazabilidad de principio a fin.

Ofrece cobertura nacional y tiempos de entrega consistentes, con una infraestructura que la hace especialmente confiable en temporadas de alta demanda.

Ideal para ecommerce que necesitan un equilibrio entre costo, control y eficiencia.

9. Envia.com

Envia.com es una plataforma tecnológica que permite gestionar múltiples paqueterías desde un solo lugar.

No es una empresa de mensajería en sí, sino un agregador que facilita cotizar, comparar tarifas, generar guías y rastrear envíos con diferentes transportistas.

Su sistema se integra con plataformas como Shopify o WooCommerce, lo que simplifica la gestión de pedidos y reduce los errores manuales.

Es perfecta para ecommerce que quieren optimizar costos y manejar varios carriers de manera centralizada.

10. Ivoy

Ivoy es sinónimo de entregas ultrarrápidas.

Opera principalmente en la Ciudad de México y su zona metropolitana, ofreciendo envíos en menos de 90 minutos.

Es la opción ideal para negocios que dependen de la inmediatez, como floristerías, tiendas de regalos, cosmética o productos de conveniencia.

Su sistema logístico prioriza la rapidez y la comunicación con el cliente, garantizando una experiencia premium en cada entrega.

11. Skydropx

Skydropx es una de las plataformas más completas de envíos en México.

Integra más de 50 paqueterías nacionales e internacionales dentro de un mismo sistema, permitiendo automatizar procesos, generar etiquetas, rastrear paquetes y comparar precios en tiempo real.

Además, ofrece integraciones directas con Shopify, Tiendanube y WooCommerce, facilitando la gestión multi-courier desde un solo panel.

Es la mejor opción para ecommerce medianos o grandes que necesitan escalar sin aumentar la complejidad operativa.

12. Amazon Shipping México

Amazon Shipping México permite a las tiendas online utilizar la red logística de Amazon sin vender dentro del marketplace.

Ofrece entregas next day y two day con el mismo nivel de trazabilidad y eficiencia que caracteriza a los servicios Prime.

Su tecnología avanzada y su fiabilidad la convierten en una excelente opción para marcas que desean mantener independencia comercial, pero ofrecer un estándar de entrega superior.

Ideal para tiendas que priorizan la experiencia del cliente y necesitan mantener tiempos de entrega competitivos.

13. iMile México

iMile México es un operador especializado en última milla y fulfillment, con una presencia creciente en las principales ciudades del país.

Su plataforma combina validación inteligente de direcciones, rutas optimizadas y gestión ágil de devoluciones.

Ofrece un servicio adaptable y tecnológico, pensado para ecommerce con alto volumen urbano.

Su enfoque en eficiencia operativa y atención personalizada la convierte en una alternativa moderna y confiable para marcas digitales.

14. Cargamos

Cargamos propone un modelo logístico innovador basado en microcentros urbanos de distribución.

Este sistema permite realizar entregas same-day en zonas estratégicas del país, reduciendo los tiempos de tránsito hasta en un 60%.

Además, su tecnología de planificación dinámica mejora la eficiencia en cada ruta y disminuye la huella ambiental.

Es una opción ideal para ecommerce que buscan combinar velocidad, sostenibilidad e innovación tecnológica.

15. Sendex

Sendex es una empresa mexicana con cobertura nacional que combina precios competitivos, atención personalizada y entregas puntuales.

Su enfoque está en la paquetería exprés y la recolección programada, garantizando flexibilidad y transparencia.

Es una excelente alternativa para pymes y tiendas en expansión que buscan un servicio estable sin los costos de una gran corporación.

Su sistema de rastreo en línea permite tener control total sobre cada envío, aportando confianza y visibilidad operativa.

Qué es una plataforma de envíos y cómo funciona

Una plataforma de envíos para e-commerce centraliza todo lo que ocurre después de la venta.

Recibe y registra inventario, prepara pedidos con reglas de empaque, asigna el mejor carrier por coste y tiempo, despacha, rastrea y gestiona devoluciones con reintegración rápida al stock.

La diferencia frente a operar por tu cuenta es que no necesitas bodegas, personal ni firmar múltiples convenios. Pagas solo por lo que usas y escalas sin fricción.

4 Ventajas claras para tu tienda online

Optimización de tiempos: Same day en CDMX y 1 a 2 días en principales corredores nacionales. La promesa de entrega deja de ser un riesgo y se convierte en ventaja. Menos costos fijos: Sin renta de almacenes, sin headcount extra y sin licencias de software aisladas. Costos variables alineados a ventas reales. Escalabilidad inmediata: Picos como Buen Fin o Navidad se absorben con capacidad elástica. No detienes campañas por falta de manos. Visibilidad total: Panel unificado con inventario, órdenes, guías, incidencias y devoluciones. Decisiones con datos, no con suposiciones.

Métricas que debes vigilar

Tiempo de entrega . Objetivo 1 a 2 días. Same day en CPs elegibles de CDMX.

. Objetivo 1 a 2 días. Same day en CPs elegibles de CDMX. Exactitud operativa . 99.8% o superior. Menos devoluciones y reclamos.

. 99.8% o superior. Menos devoluciones y reclamos. Tiempo de reintegración de devoluciones. Ideal el mismo día para no perder ventas.

5 Servicios clave que marca la diferencia

1. Recepción e inventario en tiempo real

Registro por SKU, lotes y kits. Visibilidad inmediata para evitar sobreventa y faltantes.

2. Empaque automatizado y personalizado

Reglas por producto, materiales para frágiles, inserts y branding sin retrasar el despacho.

3. Despacho inteligente

Asignación automática del carrier óptimo por zona, peso y SLA. Menor costo por pedido manteniendo tiempos.

4. Devoluciones sin fricción

Flujos digitales para el cliente y reintegración ágil al inventario. Menos pérdida operativa.

5. Crossborder sin dolor

Soporte en importaciones y exportaciones. Impuestos, aduanas y cumplimiento sin detener la operación.

Tecnología e integraciones que necesitas

Conexión nativa: Shopify, Mercado Libre, Amazon, VTEX, WooCommerce y más. Cada orden entra al sistema sin CSVs manuales.

Shopify, Mercado Libre, Amazon, VTEX, WooCommerce y más. Cada orden entra al sistema sin CSVs manuales. Panel de control: KPIs logísticos, estado de pedidos, niveles de inventario y alertas en una sola vista.

KPIs logísticos, estado de pedidos, niveles de inventario y alertas en una sola vista. Reglas automatizadas: Carrier por zona, empaques por SKU, cortes por campaña y lógica de promociones sin intervención manual.

Carrier por zona, empaques por SKU, cortes por campaña y lógica de promociones sin intervención manual. Soporte cercano: KAM dedicado, canales abiertos por teléfono, WhatsApp, email o reuniones presenciales. Respuesta rápida y continuidad en cada caso.

Por qué elegir Cubbo como tu plataforma de envíos

Especialistas en e-commerce

Procesos diseñados para velocidad y exactitud, no para carga genérica.

Tecnología con control total

Un solo panel para inventario, órdenes, guías y devoluciones en tiempo real.

Promesas de entrega competitivas

Same day en CDMX y 1 a 2 días en los principales corredores del país.

Escala sin invertir en inmuebles

Capacidad elástica en picos. Operación 365 días. Sin frenar campañas.

Acompañamiento humano

Equipo que entiende el e-commerce en México y LatAm. Respuestas ágiles y planes a tu medida.

Conclusión

Elegir una plataforma de envíos no es solo escoger una paquetería. Es decidir cómo vas a proteger tus márgenes, cumplir tus promesas al cliente y escalar sin frenos. México ofrece múltiples alternativas de mensajería y agregadores, pero la diferencia real está en combinar infraestructura con tecnología y un SLA claro.

Si buscas una solución que unifique inventario, órdenes, empacado, asignación inteligente de paqueterías y devoluciones en un solo lugar, Cubbo es una apuesta segura. Te permite vender con la velocidad de los grandes marketplaces y conservar tu identidad de marca, con datos en tiempo real y operación todo el año.

Cada negocio es distinto. Si quieres estimar ahorros, tiempos y el impacto real en tu NPS, habla con un especialista y modelamos tu caso con tus SKUs, destinos y volúmenes actuales.