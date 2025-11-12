Ciudadanos piden nuevas caras en la oposición: 53.9% no identifica a ningún líder actual

Staff/RG

Más de la mitad de los ciudadanos piden “nuevas caras” en la oposición: el 53.9% no identifica a ningún líder actual como opción rumbo a 2030

Un nuevo estudio de la encuestadora Polister revela que el 53.9% de los ciudadanos considera que la oposición necesita nuevas figuras para representarlos rumbo a las elecciones presidenciales de 2030. En otras palabras, más de la mitad de la población no ve en los actuales dirigentes del PAN, PRI o Movimiento Ciudadano una opción creíble de liderazgo opositor.

Ninguno de los principales dirigentes logra superar el umbral del 15% de preferencia, cuando se pregunta a “quién preferiría como líder opositora a la 4T”: Jorge Romero (PAN) alcanza un 13.3%, Alejandro “Alito” Moreno (PRI) un 11.7%, y Jorge Álvarez Máynez

(MC) un 10.7%. En contraste, la mayoría (53.9%) responde “otro”, mientras que 10.4% dice no saber.

“Las respuestas reflejan desconfianza, desapego y cansancio frente a los liderazgos actuales. No es solo una cuestión de estrategia electoral: las personas ya no sienten vínculo ni identificación emocional con quienes deberían representarlas y se muestran abiertas a nuevas voces y liderazgos que aún no existen en la escena política”, señaló Milagros Oreja, directora de Polister.

La encuesta también arroja señales sobre la fragilidad de las alianzas opositoras. Ante la posibilidad de una ruptura entre el PAN y el PRI, el 51.6% de los entrevistados considera que deberían competir por separado, 28.4% cree que deben mantener su alianza, y 20% no tiene opinión definida.

De igual forma, la eventual alianza entre el PAN y Movimiento Ciudadano divide opiniones: 39.9% se declara a favor, 45.5% en contra y 14.7% no sabe. Estos resultados sugieren que la ciudadanía no percibe las alianzas como una respuesta suficiente al desgaste opositor, sino como una repetición de estrategias que no generan confianza.

Esa desconexión también se refleja en la evaluación del desempeño general de la oposición frente al gobierno de Claudia Sheinbaum: el 60.3% califica negativamente su papel, mientras 20.6% considera que cumple su función.

Solo 3.2% la evalúa como “muy buena”, y 15.8% no tiene una opinión definida.

En cuanto al Partido Acción Nacional, que recientemente presentó una nueva imagen y logotipo, el 51.9% considera que ese cambio no hará diferencia, 31.4% cree que sí ayudará, 7% estima que empeorará su imagen, y 9.8% no sabe o no responde.

En conjunto, los datos delinean una oposición que pierde tracción tanto en lo político como en lo emocional, y una ciudadanía que demanda rostros nuevos, narrativas distintas y vínculos más genuinos con sus representantes.

El informe de Polister, titulado Termómetro de la Oposición, concluye que los ciudadanos no reclaman únicamente un nuevo discurso, sino nuevos emisores que conecten con sus valores y su percepción de futuro. Para la consultora, el desafío no está en reinventar coaliciones, sino en construir liderazgos confiables, cercanos y emocionalmente coherentes en un contexto de desconfianza creciente.

Ficha técnica

● Tipo de estudio: Encuesta telefónica automatizada (IVR)

● Objetivo: Conocer la opinión general de la ciudadanía sobre el trabajo que

realiza la oposición en México

● Fecha de levantamiento: Del 4 al 6 de noviembre de 2025

● Población objetivo: Personas mayores de 18 años residentes en México.

● Tamaño de muestra: 1,000 entrevistas

● Nivel de confianza: 95%

● Margen de error: ± 3.1%

● Método: Marcación aleatoria simple a números fijos y móviles.