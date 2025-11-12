Es importante conocer quiénes conovocan a marcha de Generación Z: Sheinbaum

LA JORNADA

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó este miércoles que es importante que la ciudadanía conozca quiénes están detrás de la convocatoria a la marcha del 15 de noviembre, que fue promovida a nombre de la llamada Generación Z, pero que, dijo, “ya fue asumida por la oposición”.

En su habitual rueda de prensa en Palacio Nacional, la mandataria explicó que su gobierno decidió colocar vallas metálicas en el Zócalo capitalino ante la posibilidad de que grupos violentos se infiltren en las próximas movilizaciones, entre ellas las anunciadas por algunos integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y por los jóvenes.

Sheinbaum subrayó que su administración respeta plenamente la libertad de manifestación y expresión, pero señaló que en ocasiones “bloques negros” o provocadores ajenos a las marchas utilizan artefactos incendiarios y generan enfrentamientos. “Las vallas se ponen para proteger la vida de las personas, de los manifestantes, de la policía y para resguardar el patrimonio histórico del país”, dijo.

Respecto a la marcha anunciada para el 15 de noviembre, convocada a nombre de la Generación Z, la Presidenta insistió en que “unos cuantos mayores de edad, no necesariamente de esa generación, la están promoviendo o aprovecharon la convocatoria”, por lo que reiteró que “es fundamental saber quién está convocando realmente”.

Las inmediaciones de Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana amanecieron el martes completamente blindadas con vallas de gran tamaño. El cerco —más amplio que en otras ocasiones— se extendió varios metros alrededor de los inmuebles y bloqueó calles como Moneda y Corregidora.

La CNTE anunció un paro nacional de 48 horas y advirtió que podría “cercar” Palacio Nacional el jueves, mientras que la movilización de la Generación Z está prevista para el sábado 15 de noviembre, bajo el lema de rechazo a la violencia.

La presidenta pidió estar bien informados sobre quiénes promueven la manifestación, al señalar que figuras como el expresidente Vicente Fox y legisladores del PRI ya se han sumado públicamente a la convocatoria. “No es muy de la generación Z, ¿verdad?”, ironizó y comentó: “ni a chavorrucos llegan”.

Reiteró que su gobierno escucha siempre a los jóvenes. “Siempre vamos a apoyar a los jóvenes, pero hay que saber quién convoca y cómo se convoca”, enfatizó.