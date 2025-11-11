Suspende SSP a empresa por operar con irregularidades

Staff/RG

⁠La Dirección de Seguridad Privada colocó los sellos correspondientes, por lo que la empresa no puede continuar en operación.

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- En atención a reportes ciudadanos y derivado de la detección de diversas irregularidades, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ejecutó la suspensión de actividades de una empresa dedicada a la prestación de servicios de vigilancia en establecimientos comerciales.

Durante esta diligencia, a cargo de la Dirección General de Seguridad Privada, se colocaron sellos de suspensión a dicha empresa, ubicada en la colonia El Carmen, perteneciente al municipio de Puebla.

Como parte de la medida, el inmueble quedó inhabilitado para prestar servicios de seguridad privada. Asimismo, la autoridad indicó que se aplicarán las sanciones correspondientes en caso de incumplir la disposición o intentar reanudar actividades sin autorización.

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, continúa con la supervisión y regularización de las empresas de seguridad privada, a fin de brindar certeza y tranquilidad a la ciudadanía.