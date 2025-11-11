Por Mino D’Blanc

El pasado viernes 7 de noviembre Ricardo Montaner estrenó a nivel mundial “El Último Regreso”, su nuevo sencillo, mismo que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales a través de Hecho a Mano Music y Sony Music Latin.

La letra de esta canción es una emotiva historia sobre el amor que insiste en permanecer, aun cuando parece llegar al final. La trama de la misma es una pareja que tras sus múltiples intentos y desencuentros, se da la última oportunidad de un regreso.

Cabe mencionar que con la exquisita sensibilidad que caracterizan sus temas, Ricardo Montaner comparte una reflexión profunda sobre la persistencia del amor y la esperanza que habita incluso en los adioses.

“El último regreso” es autoría del propio Ricardo Montaner y Jorge Luis Chacín. Fue producida por el italiano Max Longi, quien ya ha trabajado anteriormente con el reconocido cantautor. Cuenta con dos versiones: una balada pop fiel al clásico estilo del artista y otra en mariachi pop que es una propuesta fresca que resalta la fuerza emocional de la composición.

El videoclip oficial de “El último regreso” se estrenó la noche del mismo viernes 7 de noviembre.

Cabe mencionar que la canción da título a la nueva gira mundial de Ricardo Montaner que comenzará en México el 15 de abril del 2026 y con la cual ya tiene confirmadas 14 ciudades. Este es el calendario hasta el día de hoy de “El Último Regreso Tour” junto con cada boletera electrónica de cada una de las ciudades:

Abril 2026: miércoles 15: Plaza de Toros en Tijuana, Baja California por funticket; viernes 17: CUM en Hermosillo, Sonora por xticket; lunes 20: Coliseo en Torreón, Coahuila por boletea; miércoles 22: Arena Monterrey en Monterrey, Nuevo León por superboletos; viernes 24: Velaria en León, Guanajuato por funticket; domingo 26 en el Auditorio Telmex en Guadalajara, Jalisco por ticketmaster; miércoles 29 en al Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez en Querétaro por superboletos.

En mayo de 2026 tiene confirmados:

Sábado 2: en Arena San Marcos en Aguascalientes por superboletos; martes 5 en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México por superboletos; viernes 8 en la Arena San Luis por funticket; domingo 10 en Jardines de México en Cuernavaca, Morelos por superboletos; martes 12: Auditorio GNP en Puebla por eticket; jueves 14 en Auditorio Guelaguetza en Oaxaca por superboletos y el domingo 17 en el Foro GNP en Mérida, Yucatán por eticket.

Las entradas para todos los conciertos confirmados y las diferentes empresas boleteras están a la venta a partir de este martes 11 de noviembre del presente año a las 11:00 horas.