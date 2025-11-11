Refuerza SSP política de cero tolerancia a la corrupción en Centros Penitenciarios

Staff/RG

– Una mujer y un hombre que se desempeñaban como custodios de los penales de Puebla y Tepexi fueron detenidos por intentar ingresar objetos prohibidos.

– ⁠La institución inició los procesos legales internos correspondientes y las carpetas de investigación ante la FGE.

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Como resultado de la política de cero tolerancia a la corrupción y derivado del fortalecimiento de la vigilancia interna en los penales, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvo a dos custodios que pretendían ingresar objetos prohibidos a los centros penitenciarios de Puebla y Tepexi de Rodríguez.

Al interior del penal de Puebla, fue detenida Sandra N., quien pretendía acceder de manera ilegal con prendas de vestir, sustancias y accesorios para equipos telefónicos.

Por otra parte, en el centro penitenciario de Tepexi de Rodríguez se logró la detención de Constantino N., en posesión de posible droga, misma que se encontraba oculta entre sus pertenencias.

Es importante señalar que la Secretaría de Seguridad Pública colabora con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de las sanciones correspondientes.

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, implementa acciones firmes para garantizar que los centros penitenciarios operen con estricto respeto a los derechos humanos y a la ley.